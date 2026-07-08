О чем говорится в итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре

О чем говорится в итоговой декларации саммита НАТО в АнкареАльянс утвердил новые оборонные закупки и обязательства по поддержке Украины
В Анкаре завершился саммит глав государств и правительств Североатлантического альянса. Лидеры стран НАТО приняли декларацию, в которой подтвердили приверженность коллективной обороне, анонсировали новые оборонные закупки на сумму более $50 млрд и согласовали пакет помощи Украине на 2026 г. в размере 70 млрд евро.
«Ведомости» собрали основные тезисы принятого альянсом документа.
Коллективная оборона и трансатлантическое единство
Участники саммита вновь подтвердили приверженность коллективной обороне в соответствии со ст. 5 Вашингтонского договора. В декларации подчеркивается, что нападение на одного из союзников рассматривается как нападение на всех. Единство, солидарность и коллективная мощь названы основой мира и безопасности для 1 млрд граждан стран Альянса.
Стороны заявили о сохранении всеобъемлющего (360-градусного) подхода к сдерживанию и обороне, который охватывает все возможные направления угроз.
Новые оборонные инвестиции и закупки
Союзники выполняют Гаагские обязательства в сфере обороны для противодействия долгосрочным угрозам со стороны России и терроризму. В 2025 году европейские члены НАТО и Канада увеличили инвестиции в основные оборонные нужды более чем на $139 млрд.
На саммите в Анкаре объявлено о новых закупках вооружений на сумму более $50 млрд . Стороны также обязались расширять совокупные производственные мощности и ускорять инновации во взаимодействии с промышленностью. В планах – устранение барьеров в оборонной торговле между союзниками и углубление кооперации с партнерами НАТО.
Технологическая модернизация Альянса
В декларации заявлен курс на построение «более сильной Европы в составе более сильного НАТО». Европейские союзники и Канада совместно с США берут на себя повышенную ответственность за оборону Альянса.
Сдерживание НАТО будет обеспечиваться сочетанием ядерных, обычных и противоракетных средств, дополненных космическими и киберпотенциалами. Страны-участницы инвестируют в развитие вооруженных сил по всем направлениям: высокоточное глубокое поражение, интегрированная ПВО и ПРО, беспилотные системы, передовые технологии и разведка. Отдельно упоминается разработка совместимого трансатлантического боевого облака и внедрение моделей искусственного интеллекта.
Помощь Украине
Лидеры НАТО подтвердили неизменную поддержку Украины в вопросах защиты ее свободы, суверенитета и территориальной целостности. Европейские союзники и Канада через двусторонние и многосторонние механизмы финансируют основную часть военной помощи Киеву.
Подчеркивается, что поддержка должна быть справедливой, предсказуемой и долгосрочной. На 2026 г. страны Альянса обязались выделить 70 млрд евро на военное оборудование, помощь и обучение украинских военных. Также подтверждены суверенные обязательства сохранить помощь на аналогичном уровне в 2027 г.
«С этой целью мы приветствуем решение Европейского Союза о предоставлении Украине многолетнего финансирования через Кредитный механизм поддержки Украины», — говорится в декларации.
Адаптация к глобальным вызовам
Альянс продолжает адаптироваться к стратегической конкуренции, нестабильности, гибридным угрозам и повторяющимся потрясениям в среде безопасности. В декларации отдельно отмечается позиция по Ирану: союзники заявляют, что Тегеран никогда не должен обладать ядерным оружием. Кроме того, прозвучал призыв к Ирану полностью уважать свободу судоходства в Ормузском проливе.
В завершении лидеры НАТО выразили благодарность Турции за гостеприимство и подтвердили намерение провести следующую встречу.