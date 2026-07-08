О чем говорится в итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре

Участники саммита вновь подтвердили приверженность коллективной обороне в соответствии со ст. 5 Вашингтонского договора. В декларации подчеркивается, что нападение на одного из союзников рассматривается как нападение на всех. Единство, солидарность и коллективная мощь названы основой мира и безопасности для 1 млрд граждан стран Альянса.