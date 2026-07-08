Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,202-0,74%BLNG6,54-2,39%ARSA60%IMOEX2 220,77+1,39%RTSI915,67+1,02%RGBI112,47+1,2%RGBITR750,54+1,2%
Главная / Политика /

О чем говорится в итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре

Альянс утвердил новые оборонные закупки и обязательства по поддержке Украины
Дарья Снегова
Alastair Grant / Pool via Reuters
Alastair Grant / Pool via Reuters

В Анкаре завершился саммит глав государств и правительств Североатлантического альянса. Лидеры стран НАТО приняли декларацию, в которой подтвердили приверженность коллективной обороне, анонсировали новые оборонные закупки на сумму более $50 млрд и согласовали пакет помощи Украине на 2026 г. в размере 70 млрд евро.

«Ведомости» собрали основные тезисы принятого альянсом документа.

Коллективная оборона и трансатлантическое единство

Участники саммита вновь подтвердили приверженность коллективной обороне в соответствии со ст. 5 Вашингтонского договора. В декларации подчеркивается, что нападение на одного из союзников рассматривается как нападение на всех. Единство, солидарность и коллективная мощь названы основой мира и безопасности для 1 млрд граждан стран Альянса.

Стороны заявили о сохранении всеобъемлющего (360-градусного) подхода к сдерживанию и обороне, который охватывает все возможные направления угроз.

Новые оборонные инвестиции и закупки

Союзники выполняют Гаагские обязательства в сфере обороны для противодействия долгосрочным угрозам со стороны России и терроризму. В 2025 году европейские члены НАТО и Канада увеличили инвестиции в основные оборонные нужды более чем на $139 млрд.

На саммите в Анкаре объявлено о новых закупках вооружений на сумму более $50 млрд . Стороны также обязались расширять совокупные производственные мощности и ускорять инновации во взаимодействии с промышленностью. В планах – устранение барьеров в оборонной торговле между союзниками и углубление кооперации с партнерами НАТО.

Технологическая модернизация Альянса

В декларации заявлен курс на построение «более сильной Европы в составе более сильного НАТО». Европейские союзники и Канада совместно с США берут на себя повышенную ответственность за оборону Альянса.

Сдерживание НАТО будет обеспечиваться сочетанием ядерных, обычных и противоракетных средств, дополненных космическими и киберпотенциалами. Страны-участницы инвестируют в развитие вооруженных сил по всем направлениям: высокоточное глубокое поражение, интегрированная ПВО и ПРО, беспилотные системы, передовые технологии и разведка. Отдельно упоминается разработка совместимого трансатлантического боевого облака и внедрение моделей искусственного интеллекта.

Помощь Украине

Лидеры НАТО подтвердили неизменную поддержку Украины в вопросах защиты ее свободы, суверенитета и территориальной целостности. Европейские союзники и Канада через двусторонние и многосторонние механизмы финансируют основную часть военной помощи Киеву.

Подчеркивается, что поддержка должна быть справедливой, предсказуемой и долгосрочной. На 2026 г. страны Альянса обязались выделить 70 млрд евро на военное оборудование, помощь и обучение украинских военных. Также подтверждены суверенные обязательства сохранить помощь на аналогичном уровне в 2027 г.

«С этой целью мы приветствуем решение Европейского Союза о предоставлении Украине многолетнего финансирования через Кредитный механизм поддержки Украины», — говорится в декларации.

Адаптация к глобальным вызовам

Альянс продолжает адаптироваться к стратегической конкуренции, нестабильности, гибридным угрозам и повторяющимся потрясениям в среде безопасности. В декларации отдельно отмечается позиция по Ирану: союзники заявляют, что Тегеран никогда не должен обладать ядерным оружием. Кроме того, прозвучал призыв к Ирану полностью уважать свободу судоходства в Ормузском проливе.

В завершении лидеры НАТО выразили благодарность Турции за гостеприимство и подтвердили намерение провести следующую встречу.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте