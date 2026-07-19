Пять человек погибли при землетрясении в Перу

Землетрясение магнитудой 5,1 в центральном перуанском регионе Хунин унесло жизни пяти человек. Об этом государственному агентству Andina сообщил глава Национального института гражданской обороны Луис Васкес. Более 20 человек получили ранения. Около 300 человек временно размещены в спортивном комплексе населенного пункта Компуя, где региональное правительство Хунина установило палатки и распределило одеяла, а также предоставило гуманитарную помощь.