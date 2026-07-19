Пять человек погибли при землетрясении в Перу
Землетрясение магнитудой 5,1 в центральном перуанском регионе Хунин унесло жизни пяти человек. Об этом государственному агентству Andina сообщил глава Национального института гражданской обороны Луис Васкес. Более 20 человек получили ранения. Около 300 человек временно размещены в спортивном комплексе населенного пункта Компуя, где региональное правительство Хунина установило палатки и распределило одеяла, а также предоставило гуманитарную помощь.
Bloomberg сообщает, что подземные толчки были зафиксированы вечером 18 июля, эпицентр находился в андской провинции Чупака.
Поисково-спасательные работы в ночное время были затруднены из-за отключений электроэнергии, которые оставили аварийные зоны без света. Это задержало некоторые работы до рассвета. К спасателям присоединились военнослужащие. В результате землетрясения Региональный детский госпиталь имени Эль Кармен получил структурные трещины в отделении интенсивной терапии, также поврежден Национальный госпиталь имени Даниэля Альсидеса Карриона.
По данным министерства энергетики и горнодобывающей промышленности, по состоянию на воскресенье более 35 000 потребителей в регионах Хунин и Уанкавелика оставались без света (изначально отключения затронули более 61 000 абонентов). Энергораспределительная компания Electrocentro сообщила, что землетрясение вызвало автоматическое отключение нескольких линий электропередачи, обслуживающих Уанкайо, Чупаку и прилегающие районы. Для восстановления подачи электроэнергии были направлены аварийные бригады.
Власти продолжают оценку ущерба в пострадавших районах. Отмечается, что землетрясение произошло на фоне серии значительных сейсмических событий в Южной Америке.
Официальное число погибших в результате двух землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, возросло до 5119 человек. Число раненых с 5 июля остается неизменным и составляет 16 740 человек. Без жилья остались 17 907 жителей. Полностью разрушены 190 зданий, еще 856 получили серьезные повреждения.
17 июля землетрясение магнитудой 7,4 произошло в мексиканском штате Чьяпас.