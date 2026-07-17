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У берегов Мексики и Гватемалы объявлена угроза цунами

Ведомости

У берегов Мексики и Гватемалы объявлена угроза цунами на фоне землетрясения. Об этом сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Вероятность цунами существует вдоль побережья, расположенного в 300 км от эпицентра.

По данным Геологической службы США (USGS), эпицентром сейсмособытия стала территория в 48 км к юго-западу от мексиканского муниципалитета Аквилес-Сердан. Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на глубине 15,2 км от поверхности. Еще один толчок магнитудой 5,3 был зафиксирован в океане в 93 км к юго-западу от Пуэрто-Мадеро.

В Венесуэле вечером 24 июня произошло разрушительное землетрясение. С интервалом около 40 секунд были зарегистрированы два подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. Число погибших достигло 4561 человека. Ранения получили 16 740 человек, без жилья остались 17 907 жителей. Полностью разрушены 190 зданий, еще 856 получили серьезные повреждения.

25 июня на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2. Пострадали четыре человека. Среди них – подростки и люди старше 50 лет.

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