У берегов Мексики и Гватемалы объявлена угроза цунами

По данным Геологической службы США (USGS), эпицентром сейсмособытия стала территория в 48 км к юго-западу от мексиканского муниципалитета Аквилес-Сердан. Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на глубине 15,2 км от поверхности. Еще один толчок магнитудой 5,3 был зафиксирован в океане в 93 км к юго-западу от Пуэрто-Мадеро.