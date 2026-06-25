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Четыре человека пострадали при землетрясении магнитудой 7,2 в Японии

Ведомости

На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2. Пострадали четыре человека, сообщает Kyodo.

Среди пострадавших – подростки и люди старше 50 лет. Они доставлены в больницу с незначительными травмами. Предупреждения о цунами не поступало.

Землетрясение произошло в 07:30 (01:30 мск) у тихоокеанского побережья префектуры Иватэ на глубине 44 км. По данным Японского метеорологического агентства, в Хасиками сейсмическая интенсивность составила 6 баллов по японской шкале.

В Венесуэле произошло два мощных землетрясения. Главное

Общество

В ночь на 25 июня по московскому времени на северном побережье Венесуэлы произошло два мощных землетрясения с разницей в минуту. Исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес сообщила о 32 погибших и около 700 раненых.

В Геологической службе США заявили о «вероятных многочисленных жертвах и значительном ущербе», предварительно оценив, что число жертв может превысить 10 000 человек. В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение.

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