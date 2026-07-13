Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
AFKS9,486+0,04%CNY Бирж.11,329+0,1%IMOEX2 164,42+0,87%RTSI889,88+0,93%RGBI112,43-0,79%RGBITR751,54-0,67%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 4500 человек

Ведомости

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле возросло до 4561 человека. Об этом сообщил председатель национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес в соцсети X.

Согласно опубликованной им ежедневной правительственной сводке, ранения получили 16 740 человек, без жилья остались 17 907 жителей. Полностью разрушены 190 зданий, еще 856 получили серьезные повреждения.

По данным властей, в ходе поисково-спасательных работ удалось спасти 6462 человека. Медицинскую помощь получили 33 085 пострадавших. Поддержка оказана 128 324 семьям, а 20 231 человек размещен в 107 пунктах временного пребывания. Кроме того, пострадавшим доставили 10 063 т продовольствия.

Венесуэла столкнулась с самым разрушительным землетрясением за 100 лет

Политика / Международные новости

Разрушительное землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С интервалом около 40 секунд были зарегистрированы два подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5.

7 июля уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о запуске программы «Венесуэла возрождается», предусматривающей восстановление жилья и инфраструктуры, пострадавших от землетрясения. По ее словам, инициатива направлена как на ликвидацию последствий стихийного бедствия, так и на долгосрочное восстановление страны.

11 июля посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров сообщал о прибытии в Венесуэлу партии российской гуманитарной помощи объемом 10 т. В нее вошли продукты питания, одеяла и предметы первой необходимости. По словам дипломата, следующим рейсом планируется доставить медикаменты и палатки.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её