Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 4500 человек
Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле возросло до 4561 человека. Об этом сообщил председатель национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес в соцсети X.
Согласно опубликованной им ежедневной правительственной сводке, ранения получили 16 740 человек, без жилья остались 17 907 жителей. Полностью разрушены 190 зданий, еще 856 получили серьезные повреждения.
По данным властей, в ходе поисково-спасательных работ удалось спасти 6462 человека. Медицинскую помощь получили 33 085 пострадавших. Поддержка оказана 128 324 семьям, а 20 231 человек размещен в 107 пунктах временного пребывания. Кроме того, пострадавшим доставили 10 063 т продовольствия.
Разрушительное землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С интервалом около 40 секунд были зарегистрированы два подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5.
7 июля уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о запуске программы «Венесуэла возрождается», предусматривающей восстановление жилья и инфраструктуры, пострадавших от землетрясения. По ее словам, инициатива направлена как на ликвидацию последствий стихийного бедствия, так и на долгосрочное восстановление страны.
11 июля посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров сообщал о прибытии в Венесуэлу партии российской гуманитарной помощи объемом 10 т. В нее вошли продукты питания, одеяла и предметы первой необходимости. По словам дипломата, следующим рейсом планируется доставить медикаменты и палатки.