Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 4500 человек

7 июля уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о запуске программы «Венесуэла возрождается», предусматривающей восстановление жилья и инфраструктуры, пострадавших от землетрясения. По ее словам, инициатива направлена как на ликвидацию последствий стихийного бедствия, так и на долгосрочное восстановление страны.