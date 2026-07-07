Родригес объявила о запуске плана восстановления после землетрясения в Венесуэле
Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о начале реализации плана «Венесуэла возрождается», который предусматривает восстановление жилых домов, поврежденных в результате разрушительного землетрясения. Об этом она заявила в эфире государственного телеканала Venezolana de Television.
По словам Родригес, инициатива направлена не только на устранение последствий стихийного бедствия, но и на долгосрочное восстановление общества. Она подчеркнула, что речь идет не только о помощи пострадавшим и об инфраструктуре, но и «о построении будущего, формировании нового гражданина на основе солидарности, любви к ближнему, милосердия и человечности».
Уполномоченный президента также предложила построить «Венесуэлу с новыми ценностями, образованием, глубокой человеческой этикой, возникшей на фоне ужасной трагедии» и дать жителям страны надежду на будущее.
Родригес сообщила, что семьи, чьи дома получили повреждения, смогут вернуться в них после завершения восстановительных работ. Тем, чье жилье полностью разрушено или признано непригодным для восстановления, власти предоставят новые дома. По ее словам, государство намерено обеспечить поддержку пострадавшим и сохранить для них перспективу возвращения к нормальной жизни.
Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли вечером 24 июня на северо-западе страны с интервалом менее минуты. В стране ввели режим чрезвычайного положения. Число погибших увеличилось до 2954 человек. Число пострадавших достигло 16 592 человек, 6462 спасены. Более 16 000 человек остаются без жилья. Помощь оказали почти 84 000 семей.
Спустя восемь дней после разрушительного землетрясения из-под завалов торгового центра извлекли живым 44-летнего мужчину.