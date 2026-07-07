Родригес объявила о запуске плана восстановления после землетрясения в Венесуэле

По словам Родригес, инициатива направлена не только на устранение последствий стихийного бедствия, но и на долгосрочное восстановление общества. Она подчеркнула, что речь идет не только о помощи пострадавшим и об инфраструктуре, но и «о построении будущего, формировании нового гражданина на основе солидарности, любви к ближнему, милосердия и человечности».