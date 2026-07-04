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Число жертв землетрясения в Венесуэле приближается к 3000

Ведомости

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле увеличилось до 2 954 человек. Об этом сообщает EFE со ссылкой на спикера парламента страны Хорхе Родригеса.

Число пострадавших достигло 16 592 человек. «6462 спасены живыми», – заявил Родригес.

Днем ранее сообщалось о 2595 погибших и 12 400 пострадавших. Более 16 000 человек остаются без жилья. Помощь оказали почти 84 000 семей.

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли вечером 24 июня на северо-западе страны с интервалом менее минуты. В стране ввели режим чрезвычайного положения. Спустя восемь дней после разрушительного землетрясения из-под завалов торгового центра извлекли живым 44-летнего мужчину.

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