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Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 2500 человек

Ведомости

Количество погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле увеличилось до 2595 человек, число пострадавших – до 12 400. Об этом заявила временный уполномоченный президент страны Делси Родригес, передает La Patilla.

По словам Родригес, число жертв продолжает расти по мере разбора разрушенных зданий. Она выразила надежду, что под завалами можно найти живых людей.

По данным «Коммерсанта», Родригес также сообщила о создании совместно с Международным валютным фондом (МВФ) государственного Фонда реконструкции объемом $200 млн. Средства предполагается направить на ликвидацию последствий стихийного бедствия и восстановление разрушенной инфраструктуры.

2 июля CNN сообщил, что в Венесуэле спасатели спустя восемь дней после разрушительного землетрясения извлекли из-под завалов торгового центра 44-летнего мужчину. По данным издания, Эрнан Альберто Хиль Флорес находился под обломками на глубине около 9 м на парковке торгового центра в городе Ла-Гуайра.

1 июля сообщалось, что число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 2295 человек. Поисково-спасательная операция продолжается, однако количество найденных живыми людей с каждым днем значительно сокращается. После основных толчков было зарегистрировано 782 афтершока, интенсивность которых постепенно снижается.

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли вечером 24 июня на северо-западе страны с интервалом менее минуты. После этого Венесуэле был введен режим чрезвычайного положения. По данным на 29 июня, повреждения получили более 2500 объектов инфраструктуры, свыше 700 зданий пострадали, а 189 были полностью разрушены.

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