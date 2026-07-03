Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 2500 человек

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли вечером 24 июня на северо-западе страны с интервалом менее минуты. После этого Венесуэле был введен режим чрезвычайного положения. По данным на 29 июня, повреждения получили более 2500 объектов инфраструктуры, свыше 700 зданий пострадали, а 189 были полностью разрушены.