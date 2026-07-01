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Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 2200

Более 11 000 человек пострадали
Ведомости

Количество погибших в результате мощных землетрясений на севере Венесуэлы достигло 2295 человек, еще 11 267 пострадали. Обновленные данные огласил на пресс-конференции председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, передает La Patilla.

По словам Родригеса, поисково-спасательные работы продолжаются, однако число найденных живыми с каждым днем значительно сокращается. С момента основных толчков было зафиксировано 782 афтершока, при этом их частота и магнитуда снижаются.

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли вечером 24 июня на северо-западе Венесуэлы с интервалом менее минуты. В стране введен режим чрезвычайного положения, разрушены жилые дома и правительственные здания, закрыт международный аэропорт Каракаса.

По данным на 29 июня, при землетрясениях в Венесуэле повреждены более 700 зданий, полностью обрушены 189 зданий, всего пострадали более 2500 объектов инфраструктуры. 27 июня ООН сообщала, что стихия могла затронуть до 6,76 млн человек, а прямой ущерб оценен в $6,7 млрд.

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