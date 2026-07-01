Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 2200

По данным на 29 июня, при землетрясениях в Венесуэле повреждены более 700 зданий, полностью обрушены 189 зданий, всего пострадали более 2500 объектов инфраструктуры. 27 июня ООН сообщала, что стихия могла затронуть до 6,76 млн человек, а прямой ущерб оценен в $6,7 млрд.