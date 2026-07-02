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В Венесуэле спустя восемь дней после землетрясения из-под завалов спасли мужчину

Ведомости

В Венесуэле спасатели спустя восемь дней после разрушительного землетрясения извлекли из-под завалов торгового центра 44-летнего мужчину. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, Эрнан Альберто Хиль Флорес находился под обломками на глубине около 9 м на парковке торгового центра в городе Ла-Гуайра. Спасательная операция завершилась 2 июля после нескольких дней непрерывной работы местных и международных специалистов.

Как сообщили спасатели, работавший охранником торгового центра Хиль находится в стабильном состоянии. Во время транспортировки в больницу его жизненные показатели оставались в норме. За несколько минут до завершения операции супруга мужчины рассказала CNN, что после землетрясения пережила дни скорби, думая, что муж погиб. «Он держался как герой», – сказала она, добавив, что дома его ждут дети.

При землетрясении в Венесуэле повреждены более 700 зданий

Политика / Международные новости

По словам спасателей, операция была крайне сложной, поскольку поврежденное здание оставалось неустойчивым, а работы велись в условиях риска новых обрушений. Специалисты напомнили, что так называемое «золотое окно» для поиска выживших обычно составляет около трех суток, после чего шансы на спасение без доступа к воде резко снижаются.

1 июля сообщалось, что число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 2295 человек, еще 11 267 получили ранения. Поисково-спасательная операция продолжается, однако количество найденных живыми людей с каждым днем значительно сокращается. После основных толчков было зарегистрировано 782 афтершока, интенсивность которых постепенно снижается.

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли вечером 24 июня на северо-западе страны с интервалом менее минуты. После этого Венесуэле был введен режим чрезвычайного положения. По данным на 29 июня, повреждения получили более 2500 объектов инфраструктуры, свыше 700 зданий пострадали, а 189 были полностью разрушены.

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