В Венесуэле спустя восемь дней после землетрясения из-под завалов спасли мужчину

Как сообщили спасатели, работавший охранником торгового центра Хиль находится в стабильном состоянии. Во время транспортировки в больницу его жизненные показатели оставались в норме. За несколько минут до завершения операции супруга мужчины рассказала CNN, что после землетрясения пережила дни скорби, думая, что муж погиб. «Он держался как герой», – сказала она, добавив, что дома его ждут дети.