Путин принял в Кремле министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи

Путин принял в Кремле министра иностранных дел КНДР Цой Сон ХиРоссийский лидер передал теплый привет Ким Чен Ыну
Президент РФ Владимир Путин начал встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Кремле, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«В начале беседы президент Путин дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР», – сказал он.
По словам представителя Кремля, в ходе диалога глава государства передал самый теплый привет лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Путин также вновь поблагодарил власти и народ Северной Кореи за помощь при проведении спецоперации.
Цой Сон Хи на встрече подчеркнула, что председатель КНДР недавно в очередной раз подтвердил стратегическую направленность на развитие связей с Россией.
В апреле КНДР посетили министр обороны РФ Андрей Белоусов и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Там состоялась церемония открытия музея, посвященного военным КНДР, которые участвовали в боевых действиях против украинской армии в Курской области. Гостей принял Ким Чен Ын, которому через Володина были переданы от Путина «теплые слова приветствия» и поздравления с переизбранием на должность председателя государственных дел в марте.