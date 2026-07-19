Путин принял в Кремле министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи

В апреле КНДР посетили министр обороны РФ Андрей Белоусов и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Там состоялась церемония открытия музея, посвященного военным КНДР, которые участвовали в боевых действиях против украинской армии в Курской области. Гостей принял Ким Чен Ын, которому через Володина были переданы от Путина «теплые слова приветствия» и поздравления с переизбранием на должность председателя государственных дел в марте.