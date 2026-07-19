В Токио на митинге против милитаризации Японии собрались около 25 000 человек

В декабре 2025 г. секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу заявил, что попытки сформировать «восточное НАТО» противоречат системе стабильности и безопасности, сложившейся в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Тогда речь шла об активной милитаризации региона – Японии, Тайваня и Филиппин. Шойгу подтвердил, что Россия поддерживает асеаноцентричную модель безопасности, которая, по его мнению, уже доказала свою эффективность и работоспособность.