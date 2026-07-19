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В Токио на митинге против милитаризации Японии собрались около 25 000 человек

Ведомости

Антиправительственный митинг с участием около 25 000 человек прошел в центре Токио. Протест коснулся политики премьер-министра Японии Санаэ Такаити по милитаризации страны, сообщила газета Tokyo Shimbun.

Отмечается, что участники протестов потребовали отставки премьера. Митинг начался у здания Национальной парламентской библиотеки и продолжился на прилегающих улицах. В основном недовольство граждан было вызвано увеличением расходов на военную сферу, расширением экспорта вооружений и т. д.

«Неужели мы окажемся в обществе, где будем постоянно следить друг за другом, а власти будут иметь полную свободу действий?» – передает газета слова 97-летней участницы акции.

В декабре 2025 г. секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу заявил, что попытки сформировать «восточное НАТО» противоречат системе стабильности и безопасности, сложившейся в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Тогда речь шла об активной милитаризации региона – Японии, Тайваня и Филиппин. Шойгу подтвердил, что Россия поддерживает асеаноцентричную модель безопасности, которая, по его мнению, уже доказала свою эффективность и работоспособность.

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