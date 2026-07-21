Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по химии
Президент России Владимир Путин направил поздравления четырем российским школьникам, победившим на 58-й Международной химической олимпиаде в Узбекистане. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Глава государства отметил исключительную самоотдачу и выдержку ребят.
«Убежден, что такой серьезный, деловой настрой и работоспособность помогут вам и впредь уверенно идти вперед, добиваться намеченных целей», – говорится в обращении.
Олимпиада проходила в Ташкенте с 10 по 19 июля. В состязаниях приняли участие 363 школьника из 92 стран. Золотые медали завоевали 41 участник, серебряные – 74, бронзовые – 112.
Для Центральной Азии это событие стало историческим – олимпиада по химии проводилась в регионе впервые. Узбекская сборная показала один из лучших результатов, завоевав одно золото и три серебра. Российские школьники получили четыре золотые награды, а один из них, Арсений Гасаненко, стал абсолютным победителем.