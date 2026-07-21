Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по химии

Для Центральной Азии это событие стало историческим – олимпиада по химии проводилась в регионе впервые. Узбекская сборная показала один из лучших результатов, завоевав одно золото и три серебра. Российские школьники получили четыре золотые награды, а один из них, Арсений Гасаненко, стал абсолютным победителем.