Песков: Москва контактирует с Нью-Дели после гибели четырех индийских моряков

21 июля МИД Индии сообщил, что вызвал временного поверенного в делах России Владимира Ладанова. Внешнеполитическое ведомство выразило «серьезную обеспокоенность Индии и безоговорочно осудило нападение на торговое судно MV Golden Leo 19 июля 2026 г., в результате которого трагически погибли четыре гражданина Индии». Ладанову предложили передать своим властям обеспокоенность Индии «в связи с тем, что нападения на коммерческие суда и гибель невинных мирных граждан неприемлемы и их следует избегать».