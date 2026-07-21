Песков: Москва контактирует с Нью-Дели после гибели четырех индийских моряков
Россия продолжает контакты с индийскими партнерами и разъясняет им свою позицию. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о гибели четырех индийских моряков в Черном море.
«А главное, наши Вооруженные силы наносят и будут продолжать наносить удары по тем судам, которые задействованы в перевозке амуниции, вооружений и так далее для целей киевского режима», – подчеркнул представитель Кремля.
21 июля МИД Индии сообщил, что вызвал временного поверенного в делах России Владимира Ладанова. Внешнеполитическое ведомство выразило «серьезную обеспокоенность Индии и безоговорочно осудило нападение на торговое судно MV Golden Leo 19 июля 2026 г., в результате которого трагически погибли четыре гражданина Индии». Ладанову предложили передать своим властям обеспокоенность Индии «в связи с тем, что нападения на коммерческие суда и гибель невинных мирных граждан неприемлемы и их следует избегать».