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Путин поддержал идею вручать кулон родителям погибших бойцов

Ведомости

В Еврейской автономной области родителям погибших бойцов спецоперации начали вручать памятные медальоны, сообщила губернатор региона Мария Костюк в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Такую практику она предложила распространить на всю Россию.

«Именно медальон воинской доблести мы вручаем родителям, именно родителям. Для чего? Ведь родителям ничего важнее не нужно, как знать, что их сын остался в истории своей страны. И его не гибель, а именно подвиг сегодня важен для того, чтобы страна жила. Нам, родителям, больше ничего не нужно», – сказала она.

По словам Костюк, ей подарили подобный кулон представители Музея-заповедника имени В.К. Арсеньева из Владивостока. Она рассказала, что в царское время родителям вручали медальон воинской доблести погона солдата в знак уважения к его подвигу.

«Отличная идея. Согласен», – отметил президент.

В августе 2022 г. сын Костюк Андрей погиб в бою близ села Спорное (ДНР). Указом президента ему посмертно присвоили звание Героя России.

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