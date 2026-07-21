Путин поддержал идею вручать кулон родителям погибших бойцов

«Именно медальон воинской доблести мы вручаем родителям, именно родителям. Для чего? Ведь родителям ничего важнее не нужно, как знать, что их сын остался в истории своей страны. И его не гибель, а именно подвиг сегодня важен для того, чтобы страна жила. Нам, родителям, больше ничего не нужно», – сказала она.