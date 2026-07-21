Латвия не будет запрещать волейболистам играть с россиянами на соревнованиях

«Федерация сама не будет инициировать никаких запретов, если мы не можем предложить спортсменам альтернативу или что-то лучшее. Сейчас многие, стремясь получить общественную поддержку, публично заявляют, что играть не следует. Но что мы можем предложить спортсменам, которые годами, а иногда десятилетиями готовились к этим соревнованиям? Это просто громкие лозунги без реального решения», – сказал Тунте.