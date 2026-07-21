Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RAGR70,14+1,92%CNY Бирж.11,599-0,36%IMOEX2 078,78+3,9%RTSI833,64+3,59%RGBI112,57+1,92%RGBITR754,32+1,89%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Латвия не будет запрещать волейболистам играть с россиянами на соревнованиях

Ведомости

Латвийская федерация волейбола (LVF) не будет запрещать своим спортсменам участвовать в чемпионатах Европы и мира в случае допуска к соревнованиям сборных России и Белоруссии. Об этом заявил президент организации Арнис Тунте. Его слова передает Pravda.

«Федерация сама не будет инициировать никаких запретов, если мы не можем предложить спортсменам альтернативу или что-то лучшее. Сейчас многие, стремясь получить общественную поддержку, публично заявляют, что играть не следует. Но что мы можем предложить спортсменам, которые годами, а иногда десятилетиями готовились к этим соревнованиям? Это просто громкие лозунги без реального решения», – сказал Тунте.

Президент LVF также сообщил, что перед турнирами федерация получает списки участников за две недели до начала соревнований.

8 июля международная федерация волейбола (FIVB) решила допустить до соревнований российские сборные и команды. Российские команды будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое они имели на момент их заморозки.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) на заседании исполкома отменил ограничения в отношении российских спортсменов и временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР).

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте