Латвия не будет запрещать волейболистам играть с россиянами на соревнованиях
Латвийская федерация волейбола (LVF) не будет запрещать своим спортсменам участвовать в чемпионатах Европы и мира в случае допуска к соревнованиям сборных России и Белоруссии. Об этом заявил президент организации Арнис Тунте. Его слова передает Pravda.
«Федерация сама не будет инициировать никаких запретов, если мы не можем предложить спортсменам альтернативу или что-то лучшее. Сейчас многие, стремясь получить общественную поддержку, публично заявляют, что играть не следует. Но что мы можем предложить спортсменам, которые годами, а иногда десятилетиями готовились к этим соревнованиям? Это просто громкие лозунги без реального решения», – сказал Тунте.
Президент LVF также сообщил, что перед турнирами федерация получает списки участников за две недели до начала соревнований.
8 июля международная федерация волейбола (FIVB) решила допустить до соревнований российские сборные и команды. Российские команды будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое они имели на момент их заморозки.
7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) на заседании исполкома отменил ограничения в отношении российских спортсменов и временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР).