Международная федерация волейбола допустила россиян к соревнованиям
Международная федерация волейбола (FIVB) решила допустить до соревнований российские сборные и команды, говорится на сайте организации.
«Такой подход отражает приверженность FIVB защите фундаментального права спортсменов на доступ к спорту независимо от их гражданства», – отметили в федерации.
Российские команды будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое они имели на момент их заморозки.
7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) на заседании исполкома отменил ограничения в отношении российских спортсменов и временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР).
Кроме того, исполнительный совет МОК принял решение более не применять по отношению к российским спортсменам условия участия в рамках международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 г. и 28 марта 2023 г.