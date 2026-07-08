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Главная / Политика /

Международная федерация волейбола допустила россиян к соревнованиям

Ведомости

Международная федерация волейбола (FIVB) решила допустить до соревнований российские сборные и команды, говорится на сайте организации.

«Такой подход отражает приверженность FIVB защите фундаментального права спортсменов на доступ к спорту независимо от их гражданства», – отметили в федерации.

Российские команды будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое они имели на момент их заморозки.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) на заседании исполкома отменил ограничения в отношении российских спортсменов и временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР).

Кроме того, исполнительный совет МОК принял решение более не применять по отношению к российским спортсменам условия участия в рамках международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 г. и 28 марта 2023 г.

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