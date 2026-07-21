На Украине вновь заявили об увольнении Сырского

20 июля Bloomberg писал, что Зеленский рассматривает кандидатуру командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ, которую сейчас занимает Сырский. Другой источник заявил, что окончательное решение еще не принято. В список кандидатов на должность главкома ВСУ входят 11 человек.