На Украине вновь заявили об увольнении Сырского
Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский покидает свой пост, сообщил в Telegram-канале бывший советник экс-министра обороны Украины Михаила Федорова Сергей Стерненко. Об этом также заявил нардепутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) и анонимный источник «РБК-Украина».
Советник президента Украины Дмитрий Литвин, отвечая на вопрос о возможной отставке, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский скоро объявит свою позицию.
Гончаренко утверждает, что новым главкомом ВСУ станет генерал-майор Михаил Драпатый, который занимает должность командующего Объединенными силами ВСУ.
20 июля Bloomberg писал, что Зеленский рассматривает кандидатуру командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ, которую сейчас занимает Сырский. Другой источник заявил, что окончательное решение еще не принято. В список кандидатов на должность главкома ВСУ входят 11 человек.
Данные об увольнении Сырского появились после отставки министра обороны страны Максима Федорова. Как говорили опрошенные «Ведомостями» эксперты, отставка произошла из-за конфликта Федорова и Сырского. Федоров считает Сырского неэффективным, в то время как главком, напротив, пользуется доверием Зеленского.
Генштаб ВСУ опроверг сообщения об отставке главнокомандующего. В ведомстве заявили, что распространенная в СМИ информация не соответствует действительности. Там подчеркнули, что Сырский продолжает исполнять обязанности и остается на своей должности.