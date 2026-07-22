Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,561-0,33%VEON-RX51,60%OKEY40,98-0,44%IMOEX2 127,36+2,34%RTSI853,12+2,34%RGBI112,48+0,37%RGBITR754,01+0,4%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Крашенинников допустил запрет на зарубежную недвижимость для депутатов Госдумы

Ведомости

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников допустил введение запрета на владение зарубежной недвижимостью для депутатов. Об этом он заявил в интервью «Ведомостям».

По его словам, наличие недвижимости в западных странах для парламентариев сейчас неправильно, однако при принятии такого решения необходимо определить четкие критерии.

«У ряда депутатов разного уровня есть недвижимость в Белоруссии, Казахстане, Южной Осетии и других близких нам странах. Наверно, обладание западной иностранной недвижимостью для депутатов сейчас неправильно. Нужно определять критерии», – сказал Крашенинников.

Он также высказался о действующем порядке публикации сведений о доходах депутатов. По словам главы комитета, парламентарии продолжают подавать декларации в полном объеме, но сейчас они не публикуются из соображений безопасности.

«Депутаты должны создавать повестку»

Политика / Интервью

Крашенинников добавил, что в будущем публикация деклараций может быть возобновлена, но в сокращенном формате – например, без сведений о недвижимости.

21 июля «Ведомости» писали, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала с условием доработки законопроект думы Ставропольского края, предполагающий освобождение депутатов региональных парламентов от наказания за непредставление ими сведений о доходах.

В 2023 г. в России был принят закон, который позволял публиковать декларации о доходах депутатов и сенаторов в обезличенном виде без указания персональных данных.

В 2022 г. президент Владимир Путин подписал указ, по которому в период боевых действий военнослужащие, сотрудники силовых органов, принимающие участие в спецоперации или выполняющие задачи, связанные с ее проведением, лица, «командированные для выполнения задач» в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, могут не представлять сведения о доходах. На основании этого документа сведения о доходах перестали публиковать губернаторы и другие чиновники. Впрочем, некоторые региональные политики продолжали публиковать отчеты на своих личных ресурсах.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь