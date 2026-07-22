Крашенинников допустил запрет на зарубежную недвижимость для депутатов Госдумы
Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников допустил введение запрета на владение зарубежной недвижимостью для депутатов. Об этом он заявил в интервью «Ведомостям».
По его словам, наличие недвижимости в западных странах для парламентариев сейчас неправильно, однако при принятии такого решения необходимо определить четкие критерии.
«У ряда депутатов разного уровня есть недвижимость в Белоруссии, Казахстане, Южной Осетии и других близких нам странах. Наверно, обладание западной иностранной недвижимостью для депутатов сейчас неправильно. Нужно определять критерии», – сказал Крашенинников.
Он также высказался о действующем порядке публикации сведений о доходах депутатов. По словам главы комитета, парламентарии продолжают подавать декларации в полном объеме, но сейчас они не публикуются из соображений безопасности.
Крашенинников добавил, что в будущем публикация деклараций может быть возобновлена, но в сокращенном формате – например, без сведений о недвижимости.
21 июля «Ведомости» писали, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала с условием доработки законопроект думы Ставропольского края, предполагающий освобождение депутатов региональных парламентов от наказания за непредставление ими сведений о доходах.
В 2023 г. в России был принят закон, который позволял публиковать декларации о доходах депутатов и сенаторов в обезличенном виде без указания персональных данных.
В 2022 г. президент Владимир Путин подписал указ, по которому в период боевых действий военнослужащие, сотрудники силовых органов, принимающие участие в спецоперации или выполняющие задачи, связанные с ее проведением, лица, «командированные для выполнения задач» в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, могут не представлять сведения о доходах. На основании этого документа сведения о доходах перестали публиковать губернаторы и другие чиновники. Впрочем, некоторые региональные политики продолжали публиковать отчеты на своих личных ресурсах.