Региональных депутатов могут освободить от наказания за неподачу деклараций

В Белом доме отметили, что предлагаемые изменения не учитывают установленные законодательством особенности представления сведений о доходах при назначении на государственные и муниципальные должности. Кроме того, в отзыве правительства подчеркивается, что инициатива думы Ставропольского края не согласуется с положениями, предусматривающими, что в случае невозможности представить сведения о доходах при наделении лица полномочиями по должности такие сведения будут представлены лицом уже в статусе лица, замещающего соответствующую должность, в течение четырех месяцев со дня назначения. «В пояснительной записке к законопроекту отсутствует информация, свидетельствующая о неэффективности действующего правового регулирования», – говорится в правительственном отзыве.