Региональных депутатов могут освободить от наказания за неподачу деклараций

Региональных депутатов могут освободить от наказания за неподачу декларацийПравительство поддержало такой законопроект с условием доработки
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала с условием доработки законопроект думы Ставропольского края, предполагающий освобождение депутатов региональных парламентов от наказания за непредставление ими сведений о доходах. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близкие к комиссии.
Законопроект внесен в Госдуму 19 марта 2026 г. Им поправки вносятся в законы «О противодействии коррупции» и «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». В случае принятия закона к лицам, замещающим государственные (муниципальные) должности, не будут применяться такие наказания, как предупреждение, освобождение от занимаемой должности без прекращения депутатских полномочий с лишением права занимать должности в законодательном органе субъекта РФ, запрет занимать должности в заксобрании региона до прекращения срока его полномочий, следует из пояснительной записки.
«Это разумно при условии, что в течение каждого года срока их полномочий они будут представлять свои декларации», – сказал «Ведомостям» юрист Гарегин Митин.
В пояснительной записке указывается, что поправки призваны сформировать «единообразную правоприменительную практику» относительно вопроса привлечения к ответственности депутата законодательного органа региона за непредставление им сведений о доходах или их представление с нарушением установленного срока.
В федеральном законе действительно нет привязки конкретных нарушений к конкретным мерам ответственности, что может спровоцировать неединообразные подходы как у региональных законодателей, так и у региональных правоприменителей, уточняет Митин.
В Белом доме отметили, что предлагаемые изменения не учитывают установленные законодательством особенности представления сведений о доходах при назначении на государственные и муниципальные должности. Кроме того, в отзыве правительства подчеркивается, что инициатива думы Ставропольского края не согласуется с положениями, предусматривающими, что в случае невозможности представить сведения о доходах при наделении лица полномочиями по должности такие сведения будут представлены лицом уже в статусе лица, замещающего соответствующую должность, в течение четырех месяцев со дня назначения. «В пояснительной записке к законопроекту отсутствует информация, свидетельствующая о неэффективности действующего правового регулирования», – говорится в правительственном отзыве.
Таким образом, изменения в закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» требуют редакционной доработки, «поскольку не ясно, за представление каких именно заведомо недостоверных или заведомо неполных сведений в отношении депутата законодательного органа субъекта России могут быть применены меры ответственности», указали в Белом доме. Законопроект с замечаниями поддерживают также Минтруд, Минэкономразвития, Минфин и Минюст.
Как исчезали декларации
Инициатива ставропольских депутатов фактически становится продолжением принятого в 2025 г. закона об отмене ежегодной подачи деклараций госслужащими (вступил в силу 1 января 2026 г.). Согласно ему, сведения о доходах должны подаваться только при условии совершения сделок по покупке земли, объектов недвижимости, транспорта, ценных бумаг и цифровых финансовых активов, если сумма превысила доход семьи за три года. Кроме того, для госслужащих сохранили обязанность подавать декларации при назначении на должность или в течение четырех месяцев после этого, если представление сведений в момент назначения невозможно.
Декларирование – это базовое условие демонстрации отсутствия неправомерных доходов за период выполнения функции государственного или муниципального служащего, на которых возлагается совокупность ограничений, отмечает партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «В последнее время мы все наблюдаем массовые иски об изъятии в доход государства имущества/доходов, которые не были задекларированы установленным порядком или не подтверждаются документально по источнику происхождения (существенно больше официального дохода). Отсутствие деклараций затрудняет контролирующим органам власти вести мониторинг в этой сфере, и это может стать препятствием в реализации инициативы в жизнь», – подчеркнул он.
Как самостоятельное нарушение непредставление сведений в установленный срок (с его конкретизацией) следует сохранить, установив в качестве меры досрочное прекращение полномочий депутата, а в случае нарушения срока представления сведений можно ограничиться предупреждением, считает Митин.