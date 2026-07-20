КПРФ жалуется на проблемы в целом ряде регионов

КПРФ жалуется на проблемы в целом ряде регионовЭто похоже на стратегию для сбора протестных голосов, говорят эксперты
После объявления списков кандидатов КПРФ 20 июня и последующего их заверения Центризбиркомом (ЦИК) компартия столкнулась с некоторыми проблемами в регионах. На данный момент на выборах разного уровня сняли пять кандидатов-коммунистов, сообщил «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. «Там, где возможно, решения будут оспариваться», – уточнил он.
Например, в отношении руководителя фракции КПРФ в заксобрании Ленинградской области Ивана Апостолевского составлен протокол из-за публикации ссылки на Instagram
Подобное наказание лишает Апостолевского пассивного избирательного права на год. Коммунист счел это «политически мотивированным» преследованием. Он собирался участвовать в выборах в Госдуму по Гатчинскому одномандатному округу Ленинградской области.
Депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов (идет в Госдуму третьим номером в соответствующей региональной группе) рассказал в своем Telegram-канале 13 июля, что на предвыборную листовку о чиновниках обратили внимание надзорные органы. Ведомство уведомило, что будет составлен протокол за якобы «незаконное распространение незарегистрированного СМИ».
Согласно ст. 13.21 КоАП РФ, за это предусмотрены штрафы в размере от 1000 до 30 000 руб., всегда с конфискацией тиража или оборудования. Формально кандидаты могут изготавливать предвыборные листовки после регистрации. 17 июля ЦИК зарегистрировал список КПРФ на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.
В Карелии 10 июля региональный избирком принял решение о снятии с выборов в горсовет Петрозаводска кандидата от КПРФ, секретаря рескома по идеологии Никиту Ковынева, так как на момент выдвижения он не завершил процедуру отказа от украинского гражданства (родился в Луганске).
В каждом электоральном сезоне появляются «новые фишки», отмечает глава юридической службы КПРФ, депутат Госдумы Георгий Камнев: например, ищут старые публикации и, найдя гиперссылку на запрещенную сейчас соцсеть, считают это демонстрацией экстремистской символики.
Коммунисты консолидируют и аккумулируют протест, но сейчас партия «достаточно слабо» отрабатывает протестные ситуации, считает политолог Дмитрий Еловский. То, что сейчас происходит, – это скорее перестраховка, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Это составная часть стратегии КПРФ, причем стандартная. Они будут максимально выпячивать эти случаи для того, чтобы продемонстрировать, что именно КПРФ – главная оппозиция партии власти», – сказал он «Ведомостям».