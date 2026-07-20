КПРФ жалуется на проблемы в целом ряде регионов

Коммунисты консолидируют и аккумулируют протест, но сейчас партия «достаточно слабо» отрабатывает протестные ситуации, считает политолог Дмитрий Еловский. То, что сейчас происходит, – это скорее перестраховка, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Это составная часть стратегии КПРФ, причем стандартная. Они будут максимально выпячивать эти случаи для того, чтобы продемонстрировать, что именно КПРФ – главная оппозиция партии власти», – сказал он «Ведомостям».