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КПРФ жалуется на проблемы в целом ряде регионов

Это похоже на стратегию для сбора протестных голосов, говорят эксперты
Юлия Малева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

После объявления списков кандидатов КПРФ 20 июня и последующего их заверения Центризбиркомом (ЦИК) компартия столкнулась с некоторыми проблемами в регионах. На данный момент на выборах разного уровня сняли пять кандидатов-коммунистов, сообщил «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. «Там, где возможно, решения будут оспариваться», – уточнил он.

Например, в отношении руководителя фракции КПРФ в заксобрании Ленинградской области Ивана Апостолевского составлен протокол из-за публикации ссылки на Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в соцсетях. Смольнинский районный суд Петербурга 10 июля признал его виновным в демонстрации запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП).

Подобное наказание лишает Апостолевского пассивного избирательного права на год. Коммунист счел это «политически мотивированным» преследованием. Он собирался участвовать в выборах в Госдуму по Гатчинскому одномандатному округу Ленинградской области.

КПРФ первой зарегистрировала федеральный список кандидатов на выборах в Госдуму

Политика / Демократия

Депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов (идет в Госдуму третьим номером в соответствующей региональной группе) рассказал в своем Telegram-канале 13 июля, что на предвыборную листовку о чиновниках обратили внимание надзорные органы. Ведомство уведомило, что будет составлен протокол за якобы «незаконное распространение незарегистрированного СМИ».

Согласно ст. 13.21 КоАП РФ, за это предусмотрены штрафы в размере от 1000 до 30 000 руб., всегда с конфискацией тиража или оборудования. Формально кандидаты могут изготавливать предвыборные листовки после регистрации. 17 июля ЦИК зарегистрировал список КПРФ на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.

В Карелии 10 июля региональный избирком принял решение о снятии с выборов в горсовет Петрозаводска кандидата от КПРФ, секретаря рескома по идеологии Никиту Ковынева, так как на момент выдвижения он не завершил процедуру отказа от украинского гражданства (родился в Луганске).

КПРФ на всякий случай заменила кандидата в тверские губернаторы

Политика / Демократия

В каждом электоральном сезоне появляются «новые фишки», отмечает глава юридической службы КПРФ, депутат Госдумы Георгий Камнев: например, ищут старые публикации и, найдя гиперссылку на запрещенную сейчас соцсеть, считают это демонстрацией экстремистской символики.

Коммунисты консолидируют и аккумулируют протест, но сейчас партия «достаточно слабо» отрабатывает протестные ситуации, считает политолог Дмитрий Еловский. То, что сейчас происходит, – это скорее перестраховка, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Это составная часть стратегии КПРФ, причем стандартная. Они будут максимально выпячивать эти случаи для того, чтобы продемонстрировать, что именно КПРФ – главная оппозиция партии власти», – сказал он «Ведомостям».

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