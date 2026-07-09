КПРФ на всякий случай заменила кандидата в тверские губернаторы

В случае если бы Лебедев был выдвинут в губернаторы Тверской области, ему пришлось бы участвовать сразу в четырех кампаниях (он баллотируется в Госдуму по округу и по списку, а также в заксобрание Тверской области), что является «большим прецедентом» для КПРФ, сказал Афонин «Ведомостям» 8 июля. «Олегу Александровичу было бы очень тяжело. И мы решили, что первый секретарь должен идти вперед. Вполне естественно, что баллотироваться [в губернаторы] должен человек, который имеет опыт в этом. А в прошлый раз Людмила Федоровна очень успешно выступила», – добавил первый зампред ЦК КПРФ.