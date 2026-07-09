КПРФ на всякий случай заменила кандидата в тверские губернаторы

КПРФ на всякий случай заменила кандидата в тверские губернаторыВместо депутата Госдумы Лебедева на выборы пойдет первый секретарь обкома Воробьева
Тверские коммунисты со второй попытки провели отчетно-выборную конференцию, на которой выдвинули кандидатов в губернаторы и депутаты заксобрания. Вместо депутата Госдумы Олега Лебедева, которого в июне рекомендовал к выдвижению в главы региона пленум обкома с участием первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, партию представит руководитель регионального отделения Людмила Воробьева.
Также обком выдвинул 96 кандидатов в депутаты заксобрания по партийному списку и 20 – по одномандатным округам, сказала она «Ведомостям».
Врио губернатора Тверской области с 5 ноября 2025 г. – бывший замглавы ФАС Виталий Королев. Его предшественник Игорь Руденя 29 сентября 2025 г. был назначен полпредом президента России в СЗФО. «Единая Россия» (ЕР) 3 июля выдвинула Королева на выборы губернатора Тверской области.
Воробьева согласилась стать кандидатом в губернаторы за день до конференции. По ее словам, причиной стали «не только внутренние, но и внешние вопросы». «Мы так решили, что они (видимо, единороссы. – «Ведомости») Лебедева побаиваются. У него шансы прохождения в губернаторы есть. И конечно, ему хочется больше быть депутатом Государственной думы, нежели взвалить на себя нелегкую ношу губернатора», – призналась первый секретарь обкома КПРФ. Лебедев не ответил на звонок «Ведомостей».
Нет ничего удивительного в замене Лебедева на Воробьеву с точки зрения возможных договоренностей, полагает источник, близкий к ЕР. Партии в регионе предстоит участвовать в трех уровнях выборов – в Госдуму, заксобрание и губернатора – и это всегда непросто, а энергичный кандидат от КПРФ будет отвлекать силы избирательного штаба, считает он. По словам собеседника, Тверская область может быть одной из самых непростых для ЕР в эту кампанию.
В 2021 г. Воробьева заняла 2-е место на выборах губернатора, набрав 20,09%. Действующий на тот момент глава Тверской области Руденя, выдвинутый ЕР, переизбрался на второй срок с результатом 52,33% – худшим среди всех инкумбентов в тот единый день голосования. Воробьева пять лет назад получила лучший результат среди кандидатов КПРФ на губернаторских выборах, напоминает политолог Виталий Иванов. «Учитывая ситуацию в регионе, запросто может повторить», – сказал он «Ведомостям».
Лебедев представляет Тверскую область в Госдуме с 2021 г. Пять лет назад он был избран в нижнюю палату парламента от региональной группы, объединяющей Вологодскую, Новгородскую, Псковскую и Тверскую области. Афонин в июне говорил «Ведомостям», что Лебедев в своих регионах активно работает с избирателями.
В случае если бы Лебедев был выдвинут в губернаторы Тверской области, ему пришлось бы участвовать сразу в четырех кампаниях (он баллотируется в Госдуму по округу и по списку, а также в заксобрание Тверской области), что является «большим прецедентом» для КПРФ, сказал Афонин «Ведомостям» 8 июля. «Олегу Александровичу было бы очень тяжело. И мы решили, что первый секретарь должен идти вперед. Вполне естественно, что баллотироваться [в губернаторы] должен человек, который имеет опыт в этом. А в прошлый раз Людмила Федоровна очень успешно выступила», – добавил первый зампред ЦК КПРФ.
Выдвижение Воробьевой делает губернаторскую кампанию более предсказуемой, считает политолог Ростислав Туровский. При этом Лебедев, по его мнению, не имел реальных шансов на успех.
Первая попытка проведения отчетно-выборной конференции тверского обкома КПРФ провалилась из-за иска бывших членов компартии к региональной организации, требующих признать незаконными решения предыдущей конференции, прошедшей в 2024 г. Суд в Твери наложил обеспечительные меры по иску в виде приостановления проведения конференции по выдвижению кандидатов, писали «Ведомости» 26 июня. Впоследствии истец Мурад Нурмурадов, также представлявший по доверенности интересы других истцов, ходатайствовал об отмене обеспечения иска в связи с отказом от заявленных требований.
В каких регионах в 2026 г. пройдут прямые выборы губернаторов
- Брянская область
- Мордовия
- Пензенская область
- Тверская область
- Тува
- Ульяновская область
- Чечня
Суд прекратил производство по делу и отменил обеспечительные меры, однако другие истцы не согласились с отказом от требований и подали частную жалобу на определение о прекращении производства (копия есть у «Ведомостей»). В ней говорится, что Нурмурадов якобы «действовал под давлением третьих лиц, имеющих прямую заинтересованность в исходе дела и действовавших в интересах ответчика».
Дата рассмотрения частной жалобы пока не назначена. Нурмурадов сказал «Ведомостям», что воздействия на него никто не оказывал: «Мною были поданы иски – мною были отозваны».
Приостановление судом проведения очередной партийной конференции ведет к нарушению прав членов партии, говорит электоральный юрист Гарегин Митин.
Конфликт истца с адвокатом – это редкость, как и обеспечительная мера в виде запрета проводить выдвижение кандидатов, говорит электоральный юрист Олег Захаров. «Но при должной решимости и юридической грамотности коммунистов это не должно помешать им провести выдвижение, если они мотивированы участвовать в выборах», – сказал он «Ведомостям». По его словам, ответственность за нарушение обеспечительных мер исключительно административная и это не делает незаконными конференцию и решения о выдвижении кандидатов.
«Даже при наличии обеспечительных мер фактически запретить партии проводить конференцию и выдвигать кандидатов нельзя, а у избирательной комиссии нет такого основания для отказа в регистрации кандидатов, как нарушение обеспечительных мер суда», – заключил Захаров.