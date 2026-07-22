Песков назвал спекуляцией статью Bloomberg о судьбе Харьковской области
Позиция Кремля по поводу дискуссий насчет возвращения территорий в Харьковской и Сумской областях – это детали, которые вряд ли можно обсуждать публично в мегафонном режиме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Пескова спросили о публикации в агентстве Bloomberg, где говорится, что Кремль не намерен обсуждать возвращение Украине территорий.
«Подобные публикации не нужно воспринимать всерьез, не нужно на них обращать особое внимание. Они скорее относятся в большей степени к разряду спекуляций», – сказал Песков.
22 июля Bloomberg писал со ссылкой на источники, что Россия якобы «больше не хочет возвращать Украине некоторые <...> территории в рамках какого-либо соглашения о прекращении конфликта и планирует оставить их в качестве буферных зон». Речь идет о районах Сумской и Харьковской областей.
Песков также заявил, что условия президента России Владимира Путина для прекращения боевых действий с Украиной все еще актуальны.