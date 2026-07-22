Песков назвал спекуляцией статью Bloomberg о судьбе Харьковской области

Позиция Кремля по поводу дискуссий насчет возвращения территорий в Харьковской и Сумской областях – это детали, которые вряд ли можно обсуждать публично в мегафонном режиме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.