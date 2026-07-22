Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,565-0,3%CHKZ15 300+4,08%OKEY40,98-0,44%IMOEX2 127,13+2,33%RTSI853,03+2,33%RGBI112,48+0,37%RGBITR754,03+0,4%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков назвал спекуляцией статью Bloomberg о судьбе Харьковской области

Ведомости

Позиция Кремля по поводу дискуссий насчет возвращения территорий в Харьковской и Сумской областях – это детали, которые вряд ли можно обсуждать публично в мегафонном режиме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Пескова спросили о публикации в агентстве Bloomberg, где говорится, что Кремль не намерен обсуждать возвращение Украине территорий.

«Подобные публикации не нужно воспринимать всерьез, не нужно на них обращать особое внимание. Они скорее относятся в большей степени к разряду спекуляций», – сказал Песков.

22 июля Bloomberg писал со ссылкой на источники, что Россия якобы «больше не хочет возвращать Украине некоторые <...> территории в рамках какого-либо соглашения о прекращении конфликта и планирует оставить их в качестве буферных зон». Речь идет о районах Сумской и Харьковской областей.

Песков также заявил, что условия президента России Владимира Путина для прекращения боевых действий с Украиной все еще актуальны.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте