Кремль: условия Путина для прекращения боевых действий остаются в силе

В июне 2026 г. Путин провел совещание с членами правительства. Он заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на основе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы Киевом, а также с учетом модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже, и «реалий на земле».