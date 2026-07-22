Кремль: условия Путина для прекращения боевых действий остаются в силе
Условия президента России Владимира Путина для прекращения боевых действий с Украиной остаются актуальными, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию Bloomberg о том, что Москва якобы не намерена возобновлять переговоры до установления полного контроля над ДНР.
«Два года назад президент Путин выступал перед руководящим составом Министерства иностранных дел России и обозначил главные условия для остановки боевых действий. Все эти условия действуют до сих пор», – сказал Песков.
По его словам, обозначенные российским лидером параметры «хорошо известны всем в мире, в том числе в Киеве».
«Киеву просто достаточно взять на себя ответственное решение, и боевые действия могут очень быстро остановиться с тем, чтобы перейти к серьезным сложным переговорам», – добавил представитель Кремля.
Путин в 2024 г. назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. Позднее Песков назвал эти условия бессрочными.
В июне 2026 г. Путин провел совещание с членами правительства. Он заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на основе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы Киевом, а также с учетом модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже, и «реалий на земле».