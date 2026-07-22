В Ялте 13 человек пострадали из-за удара дрона по многоэтажке

В ночь на 22 июля дежурные силы ПВО ликвидировали 242 украинских беспилотника над 18-ю российскими регионами и двумя морями. По данным Минобороны РФ, атаки отразили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом. Кроме того, дроны были уничтожены над Азовским и Черным морями.