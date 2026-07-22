Нилов не будет избираться в Госдуму, подтвердил Володин
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) решил не переизбираться в Государственную думу. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Ярослав Евгеньевич Нилов – многие министерства должны за него бороться. Он решил не переизбираться в Государственную думу», – сказал Володин на пленарном заседании.
Председатель Госдумы отметил, что Нилов, представляя оппозиционную фракцию, многое сделал на посту главы одного из ключевых комитетов палаты. По словам Володина, Нилов является готовым статс-секретарем.
20 июля «Ведомости» писали, что председатели двух комитетов Госдумы, которые в 2021 г. по «пакетному соглашению» получила ЛДПР, не попадут в девятый созыв нижней палаты парламента. Главы комитетов по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко и Нилов не включены в списки партии. Не пошли они на выборы и самовыдвиженцами.
Оба политика начинали партийную, а затем парламентскую карьеру при основателе ЛДПР Владимире Жириновском. Нилов – депутат четырех созывов Госдумы, Диденко – трех. По словам Нилова, «впереди новый, другой путь». От дальнейших комментариев он воздержался.
У Нилова есть договоренность о новой работе, говорил источник «Ведомостей» на Охотном Ряду. Люди, которые выращиваются созывами, – это дорогой управленческий продукт, отметил он.