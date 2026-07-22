Нилов не будет избираться в Госдуму, подтвердил Володин

20 июля «Ведомости» писали, что председатели двух комитетов Госдумы, которые в 2021 г. по «пакетному соглашению» получила ЛДПР, не попадут в девятый созыв нижней палаты парламента. Главы комитетов по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко и Нилов не включены в списки партии. Не пошли они на выборы и самовыдвиженцами.