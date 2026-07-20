Главы комитетов Госдумы Нилов и Диденко не сохранят места в новом созыве

Нилов стал помощником Жириновского на общественных началах в 1998 г., еще учась в вузе. В 2003 и 2007 гг. баллотировался в Госдуму, но не избрался. С 2007 по 2011 г. руководил секретариатом Жириновского. В 2011 г., под конец пятого созыва Госдумы, Нилов получил мандат от Михаила Питкевича, отказавшегося от думского кресла. На выборах в этом же году шел четвертым в списке ЛДПР и успешно избрался в шестой созыв. После этого Нилов всегда включался в общефедеральную часть списка ЛДПР и вплоть до 2021 г. получал думский мандат.