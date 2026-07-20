Главы комитетов Госдумы Нилов и Диденко не сохранят места в новом созыве

Главы комитетов Госдумы Нилов и Диденко не сохранят места в новом созывеРанее они работали с Жириновским и избирались от ЛДПР
Председатели двух комитетов Госдумы, которые в 2021 г. по «пакетному соглашению» получила ЛДПР, не попадут в девятый созыв нижней палаты парламента. Главы комитетов по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко и по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов не включены в списки партии. Не пошли они на выборы и самовыдвиженцами, обратили внимание «Ведомости». Прием документов от последних Центризбирком завершил 12 июля.
Оба политика начинали партийную, а затем парламентскую карьеру при основателе ЛДПР Владимире Жириновском (умер в апреле 2022 г.). Нилов – депутат четырех созывов Госдумы, Диденко – трех.
Что дальше?
По словам Нилова, «впереди новый, другой путь». От дальнейших комментариев он воздержался.
«В сентябре этого года будет ровно 29 лет, как я впервые перешагнул порог Государственной думы с целью пригласить в школу к нам на встречу сначала Жириновского, потом [лидера КПРФ Геннадия] Зюганова, – сказал «Ведомостям» Нилов. – Представлял школьный политический клуб. Восемь лет государственной гражданской службы в аппарате Госдумы, 15 лет депутатом, [был] председателем комитета по делам общественных и религиозных организаций, два созыва – глава комитета по социальной политике. На этом история работы в Госдуме заканчивается», – сказал он.
«Ведомости» писали в апреле, что Диденко может начать кампанию по сбору подписей в поддержку своего выдвижения в Томской области. Регион ему не чужой. Депутат тренировался собирать подписи и даже собрал несколько тысяч, но что-то, видимо, «пошло не так», говорит собеседник в Охотном Ряду.
«Мосье, же не манж па сис жур. Гебен зи мир битте этвас ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь на пропитание бывшему депутату Государственной думы», – цитатой из «12 стульев» прокомментировал «Ведомостям» Диденко перспективы жизни после Госдумы.
У Нилова есть договоренность о новой работе, говорит источник «Ведомостей» в Охотном Ряду. Люди, которые выращиваются созывами, – это дорогой управленческий продукт, отметил он.
Как правило, у политиков с большим парламентским опытом может быть несколько вариантов карьерного развития, говорит другой собеседник «Ведомостей». Нилов и Диденко вряд ли будут исключением, добавляет он.
Что раньше?
Нилов стал помощником Жириновского на общественных началах в 1998 г., еще учась в вузе. В 2003 и 2007 гг. баллотировался в Госдуму, но не избрался. С 2007 по 2011 г. руководил секретариатом Жириновского. В 2011 г., под конец пятого созыва Госдумы, Нилов получил мандат от Михаила Питкевича, отказавшегося от думского кресла. На выборах в этом же году шел четвертым в списке ЛДПР и успешно избрался в шестой созыв. После этого Нилов всегда включался в общефедеральную часть списка ЛДПР и вплоть до 2021 г. получал думский мандат.
Комитеты для ЛДПР
Диденко вступил в ЛДПР в 2003 г., с 2005 по 2011 г. – координатор томского регионального отделения партии. С 2006 по 2008 г. был помощником Жириновского, перед выборами 2018 г. возглавил его предвыборный штаб в ходе президентской кампании. С 2011 г. Диденко депутат Госдумы, тогда он шел в общефедеральной части списка ЛДПР. После этого дважды избирался по Томскому одномандатному округу. В 2016 г. ЕР не выставила против него кандидата, в 2021 г. Диденко обошел конкурента из ЕР на 600 голосов, набрав 23,47%.
В 2022 г. Диденко повысили до руководителя центрального аппарата ЛДПР, но после смерти Жириновского сняли с этой должности. «Я повысил уровень руководства центральным аппаратом ЛДПР и теперь возглавлю его лично. Это не ноу-хау для нашей партии. Так было при Жириновском <...>», – прокомментировал тогда ситуацию Слуцкий. В 2023 г. Диденко, как и Нилов, не вошел в новый состав высшего совета ЛДПР. В 2025 г. Нилов был исключен из партии и фракции «за нарушение партийной дисциплины». Обсуждалась и ротация председателей комитетов.
Что это значит?
«Диденко – опытный депутат, политик во втором поколении (отец депутата – бывший вице-мэр Новосибирска, сейчас глава ЗАТО Северск и секретарь местной организации ЕР. – «Ведомости»), человек с 20-летним стажем в ЛДПР, тремя созывами в Госдуме, председательством в профильном комитете парламента и репутацией политического долгожителя, несмотря на молодой возраст (43 года. – «Ведомости»)», – говорил «Ведомостям» политолог Николай Миронов.
Нилов и Диденко не вписались в новую команду, напоминает политолог Константин Калачев. «Незаменимых нет, но есть неповторимые», – считает он.
Сильная сторона депутатов в том, что они были «относительно узнаваемы в целом в относительно малоузнаваемой фракции ЛДПР», говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Обратной стороной популярности стало то, что более узнаваемые люди рискуют больше, отмечает Виноградов.
«Но поскольку в ЛДПР все равно сохраняются довольно серьезные возможности, наверное, для партии это не очень критично», – добавил он.
«Ведомости» направили запрос в ЛДПР.
В подготовке материала участвовал Евгений Мездриков