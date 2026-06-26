Как может поменяться фракция ЛДПР в Госдуме

Как может поменяться фракция ЛДПР в ГосдумеПартия отправляет в новый созыв пресс-секретаря Слуцкого, экс-лидера Партии дела и сенаторов
ЛДПР не выдвинула в новый созыв Госдумы действующих депутатов Сергея Каргинова, Бориса Пайкина и Владимира Сипягина. Последний прославился тем, что в 2018 г. избрался губернатором Владимирской области во втором туре (покинул должность в 2021 г.). Зато баллотироваться в нижнюю палату будут пресс-секретарь председателя партии Леонида Слуцкого Элеонора Кавшар, экс-глава Партии дела Константин Бабкин и сенаторы Вадим Деньгин и Елена Афанасьева, обратили внимание «Ведомости», проанализировав список кандидатов от ЛДПР по региональным группам и одномандатным округам, утвержденный на съезде 23 июня.
На выход из фракции
Первый зампред комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Каргинов с 2016 г. избирался в Госдуму в федеральной части списка ЛДПР. В 2021 г. он был третьим после основателя партии Владимира Жириновского и Слуцкого. Каргинову, вероятно, предложат идти от партии в вологодское заксобрание, чтобы потом быть делегированным от него в Совет Федерации, говорит близкий к ЛДПР источник. Депутат родился в Вологде, избирался в региональный парламент в 2003 г., а в 2014 г. участвовал в выборах губернатора.
Сам Каргинов не стал подтверждать или опровергать эту информацию, пообещав определиться с планами позже. «Я с 1991 г. в рядах ЛДПР. Менять какие-то корабли не в моих принципах, не в моих традициях, и желания никакого нет и не будет никогда», – сказал он «Ведомостям».
Не выдвинут и Пайкин, депутат Госдумы с 2017 г. Миллиардер избрался по округу в Брянской области на довыборах при поддержке Жириновского. Еще в 2023 г. в нижней палате обсуждалась возможность лишения бизнесмена мандата за прогулы, как и другого представителя ЛДПР – Юрия Напсо, писали «Ведомости». Но Пайкин в отличие от Напсо свое место сохранил до конца созыва. Депутат вряд ли вернется в Россию в ближайшем будущем, поэтому о выдвижении речи не шло, считает собеседник, близкий к ЛДПР. Российский номер Пайкина был недоступен.
Сипягин, досрочно покинувший пост губернатора Владимирской области в 2021 г. в связи с избранием в Госдуму, был обязан мандатом лично Жириновскому, тот даже добивался для него поста вице-спикера, утверждает еще один источник. В новом созыве места для него уже не нашлось, писали «Ведомости» в марте 2026 г. Телефон Сипягина также был недоступен.
Ранее «Ведомости» сообщали, что в новый созыв от ЛДПР не пойдут также глава думского комитета по местному самоуправлению, бывший первый заместитель Жириновского Алексей Диденко, Станислав Наумов, Владимир Кошелев и исключенный из партии Андрей Свинцов. Последний сказал «Ведомостям», что сейчас находится в процессе переговоров об участии в выборах.
Кто на смену
Участие в выборах примут несколько депутатов, относительно недавно попавших в восьмой созыв. Например, руководитель департамента организации мероприятий председателя ЛДПР Дмитрий Новиков, получивший в 2025 г. мандат Напсо, возглавит региональную группу № 5 (Якутия, Тува, Хакасия, Красноярский край, Магаданская область).
Еще один парламентский новичок – депутат Мария Харченко. Ей передали место Василины Кулиевой, когда та ушла в Центризбирком. Харченко избиралась в Архангельскую гордуму в 2013 г., позднее стала заместителем председателя и возглавила фракцию ЛДПР. Она выдвинута одновременно по Котласскому округу в Архангельской области и в составе группы № 35 (Карелия, Архангельская, Калининградская и Мурманская области).
Бывший замгубернатора Тюменской области Владимир Сысоев, получивший мандат после перехода Евгения Маркова на должность замминистра природных ресурсов и экологии РФ, возглавит региональную группу № 9 (Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ).
Кавшар возглавит региональную группу № 34 (Вологодская, Ленинградская, Новгородская и Тверская области).
С опытом
за новым мандатом Снова поборется за думское кресло председатель комитета по охране здоровья Сергей Леонов – он первый номер группы № 24 (Калужская, Орловская, Псковская, Смоленская и Тульская области). Зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш возглавит региональную группу № 29 (Республика Адыгея, Краснодарский край). Первый зампред комитета по энергетике Валерий Селезнев пойдет по Московской области.
И по одномандатному Белорецкому округу Башкирии, и во главе списка по региону выдвинут первый зампред комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев.
Оба сенатора от ЛДПР также поведут на выборы региональные группы, которые, впрочем, не выглядят проходными. Афанасьева пойдет первой в Оренбургской области, а Деньгин – в группе, объединяющей Калмыкию, Астраханскую и Волгоградскую области, на третьей строчке там член комитета по культуре Госдумы Иван Мусатов.
Зампред комитета по финансовому рынку Аркадий Свистунов пойдет только вторым по региональной группе № 6 (Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область). На первой строчке там Бабкин, возглавляющий экономический совет ЛДПР.
Что говорят эксперты
Сейчас идет замена людей, представляющих прошлое партии, но не имеющих нужного аппаратного веса, делится наблюдениями политолог Константин Калачев. «Их заменят на людей, которые обладают набором нужных характеристик, из которых Слуцкий сможет сформировать свою команду будущего», – отмечает он.
В целом же списки ЛДПР не были никогда особенно прозрачны, их участники раньше уступали в публичности Жириновскому и почти про каждого из них возникали гипотезы, вспоминает политолог Михаил Виноградов. «И особой узнаваемости почти ни у кого нет», – заметил он.
Результаты по региональным группам будут зависеть от того, сколько партия в целом получит, а у одномандатников есть шансы пройти по договорным округам, говорит Виноградов.
В подготовке материала участвовал Евгений Мездриков