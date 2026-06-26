Как может поменяться фракция ЛДПР в Госдуме

Первый зампред комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Каргинов с 2016 г. избирался в Госдуму в федеральной части списка ЛДПР. В 2021 г. он был третьим после основателя партии Владимира Жириновского и Слуцкого. Каргинову, вероятно, предложат идти от партии в вологодское заксобрание, чтобы потом быть делегированным от него в Совет Федерации, говорит близкий к ЛДПР источник. Депутат родился в Вологде, избирался в региональный парламент в 2003 г., а в 2014 г. участвовал в выборах губернатора.