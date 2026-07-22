Бернэм урезал климатическую помощь ради субсидирования автобусных тарифов
Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм намерен использовать часть средств, ранее предназначенных для международной борьбы с изменением климата, для финансирования ограничения стоимости проезда в автобусах по всей стране. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, решение уже вызвало критику со стороны экологических организаций, которые считают, что такая мера может ослабить поддержку развивающихся стран в борьбе с последствиями изменения климата.
Бернэм объявил о новой транспортной инициативе на третий день после вступления в должность. Финансирование в размере 400 млн фунтов стерлингов планируется обеспечить за счет перевода части климатических грантов в формат кредитов, а также использования еще 54 млн фунтов стерлингов из оставшихся бюджетных средств министерства энергетической безопасности и достижения углеродной нейтральности (DESNZ). По мнению критиков, такой подход увеличит долговую нагрузку на бедные государства.
Ограничение стоимости автобусных билетов считается одной из ключевых инициатив Бернэма, пишет Bloomberg. Он последовательно выступал за доступный общественный транспорт еще в период работы мэром Манчестера. Бэрнем утверждал, что недорогие автобусные перевозки снижают расходы жителей и способствуют экономическому развитию регионов за пределами Лондона.
Представители правительства пока не уточнили, достаточно ли предложенных изменений в системе финансирования для покрытия всех расходов программы. В министерстве энергетической безопасности заявили, что переход от грантов к кредитам не означает сокращения климатической помощи, поскольку аналогичные механизмы используют и другие государства. Министр транспорта Хайди Александер добавила, что параметры кредитования еще дорабатываются и должны остаться приемлемыми для развивающихся стран.
Ранее Кир Стармер объявил о масштабном плане оборонных инвестиций, для которого DESNZ должно было выделить 2 млрд фунтов стерлингов.