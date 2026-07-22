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Бернэм урезал климатическую помощь ради субсидирования автобусных тарифов

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм намерен использовать часть средств, ранее предназначенных для международной борьбы с изменением климата, для финансирования ограничения стоимости проезда в автобусах по всей стране. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, решение уже вызвало критику со стороны экологических организаций, которые считают, что такая мера может ослабить поддержку развивающихся стран в борьбе с последствиями изменения климата.

Бернэм объявил о новой транспортной инициативе на третий день после вступления в должность. Финансирование в размере 400 млн фунтов стерлингов планируется обеспечить за счет перевода части климатических грантов в формат кредитов, а также использования еще 54 млн фунтов стерлингов из оставшихся бюджетных средств министерства энергетической безопасности и достижения углеродной нейтральности (DESNZ). По мнению критиков, такой подход увеличит долговую нагрузку на бедные государства.

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Ограничение стоимости автобусных билетов считается одной из ключевых инициатив Бернэма, пишет Bloomberg. Он последовательно выступал за доступный общественный транспорт еще в период работы мэром Манчестера. Бэрнем утверждал, что недорогие автобусные перевозки снижают расходы жителей и способствуют экономическому развитию регионов за пределами Лондона.

Представители правительства пока не уточнили, достаточно ли предложенных изменений в системе финансирования для покрытия всех расходов программы. В министерстве энергетической безопасности заявили, что переход от грантов к кредитам не означает сокращения климатической помощи, поскольку аналогичные механизмы используют и другие государства. Министр транспорта Хайди Александер добавила, что параметры кредитования еще дорабатываются и должны остаться приемлемыми для развивающихся стран.

Ранее Кир Стармер объявил о масштабном плане оборонных инвестиций, для которого DESNZ должно было выделить 2 млрд фунтов стерлингов.

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