Бернэм урезал климатическую помощь ради субсидирования автобусных тарифов

Бернэм объявил о новой транспортной инициативе на третий день после вступления в должность. Финансирование в размере 400 млн фунтов стерлингов планируется обеспечить за счет перевода части климатических грантов в формат кредитов, а также использования еще 54 млн фунтов стерлингов из оставшихся бюджетных средств министерства энергетической безопасности и достижения углеродной нейтральности (DESNZ). По мнению критиков, такой подход увеличит долговую нагрузку на бедные государства.