«Пьяниц и лентяев» из числа аграриев в Белоруссии направят на военные сборы

21 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении направлять в армию тех, кто не справляется с работой в сельском хозяйстве или нарушает трудовую дисциплину, особенно в период уборочной кампании. Во время обсуждения проблем в аграрной сфере Лукашенко поручил министру обороны Виктору Хренину рассмотреть возможность привлечения к военной службе тех чиновников, кто, по его мнению, не хочет работать.