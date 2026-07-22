«Пьяниц и лентяев» из числа аграриев в Белоруссии направят на военные сборы
Работников сельхозпредприятий, нарушающих дисциплину во время уборочной кампании, в Белоруссии будут направлять на военно-воспитательные сборы сроком до двух-трех месяцев. Об этом заявил глава администрации президента республики Дмитрий Крутой, передает «БелТА».
«Президент поручил оперативно подготовить места и виды работ, на которых будут задействованы нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны, пьяницы, лодыри и лентяи. В каждом районе республики председатель районного исполнительного комитета совместно с местным военкомом и руководителями сельхозпредприятий определят списки таких работников», – сказал он. После чего списки передадут в минобороны страны, сказал Крутой.
Крутой отметил, что сборы будут проходить в «спартанских условиях» и продлятся до двух-трех месяцев. По его словам, участники смогут «подтянуть физическую форму и полезным трудом исправить свои ошибки на благо армии».
Глава администрации президента подчеркнул, что мера вводится на фоне уборочной кампании, где требуется «железная дисциплина» из-за сложных погодных условий. Он также заявил, что власти зафиксировали многочисленные случаи бесхозяйственности, включая кражи запчастей и топлива, взятки, приписки, неготовность техники и зерносушильных комплексов, а также потери зерна. По его словам, скрыть подобные нарушения не удастся, поскольку ежедневные сводки поступают президенту страны.
21 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении направлять в армию тех, кто не справляется с работой в сельском хозяйстве или нарушает трудовую дисциплину, особенно в период уборочной кампании. Во время обсуждения проблем в аграрной сфере Лукашенко поручил министру обороны Виктору Хренину рассмотреть возможность привлечения к военной службе тех чиновников, кто, по его мнению, не хочет работать.