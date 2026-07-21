Лукашенко: кто не хочет работать на земле, тот будет служить в армии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении направлять в армию тех, кто не справляется с работой в сельском хозяйстве или нарушают трудовую дисциплину, особенно в период уборочной кампании. Об этом он сказал на селекторном совещании по вопросам АПК.
Во время обсуждения проблем в аграрной сфере Лукашенко поручил министру обороны Виктору Хренину рассмотреть возможность привлечения к военной службе тех чиновников, кто, по его мнению, не хочет работать.
«Всех, кто не умеет работать, в войска и на южную границу. В лес. Там наши ребята, Силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены вдоль украинской границы», – заявил глава государства.
Лукашенко отдельно подчеркнул, что размещение военных у границы связано с обеспечением безопасности, а не с подготовкой наступательных действий. При этом президент отметил, что служба в таких условиях предполагает сложные бытовые условия и необходимость подготовки.
«Всех туда, кто не выполнит поручения. Это мой приказ. Любой чиновник – в хозяйство на трактор, комбайн. Не умеешь гайки крутить? Будешь помощником, будешь подносить "снаряды". Любое неисполнение – в армию. Пусть там служит. В лесу будет сидеть. Там тоже нужны кадры», – подчеркнул президент (цитата по «БелТА»)
6 июля белорусский лидер заявил, что гибридная война против Белоруссии продолжается и дополняется активным шпионажем и провокациями на южных рубежах. По словам Лукашенко, Белоруссия продолжает сталкиваться с давлением со стороны западных стран. Он также сказал, что западных политиков «раздражает» независимость государства, союз с Россией и приверженность к мирному урегулированию конфликта с Украиной. Глава государства отдельно подчеркнул, что белорусских военнослужащих не планируется направлять в зону боевых действий.