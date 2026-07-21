Лукашенко: кто не хочет работать на земле, тот будет служить в армии

6 июля белорусский лидер заявил, что гибридная война против Белоруссии продолжается и дополняется активным шпионажем и провокациями на южных рубежах. По словам Лукашенко, Белоруссия продолжает сталкиваться с давлением со стороны западных стран. Он также сказал, что западных политиков «раздражает» независимость государства, союз с Россией и приверженность к мирному урегулированию конфликта с Украиной. Глава государства отдельно подчеркнул, что белорусских военнослужащих не планируется направлять в зону боевых действий.