Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии
Гибридная война против Белоруссии продолжается и дополняется активным шпионажем и провокациями на южных рубежах. Об этом военнослужащим заявил президент страны Александр Лукашенко, передает близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого».
По словам Лукашенко, Белоруссия продолжает сталкиваться с давлением со стороны западных стран. В частности, белорусский лидер указал на экономический диктат и политический и информационный прессинг.
Лукашенко также сказал, что западных политиков «раздражает» независимость государства, союз с Россией и приверженность к мирному урегулированию конфликта с Украиной. Глава государства отдельно подчеркнул, что белорусских военнослужащих не планируется направлять в зону боевых действий.
25 июня Лукашенко провел встречу с представителями украинского коллеги Владимира Зеленского, стороны подтвердили недопустимость втягивания Минска в российско-украинский конфликт. Минск получил ответ, что Зеленский и другие украинские политики это понимают, поэтому следует договариваться: «Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее. Давайте по-человечески».
19 июня Зеленский пригрозил нанесением ударов по Белоруссии в случае, если Минск не выведет российское оборудование, используемые для корректировки ударов по Украине. 18 июня белорусский лидер сказал, что необходимо дальнейшее усиление мер безопасности на южном направлении Белоруссии, потому что ситуация на границе с Украиной остается крайне напряженной. По словам Лукашенко, обстановка на белорусско-украинской границе требует повышенного внимания со стороны силовых структур.