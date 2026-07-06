Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии

19 июня Зеленский пригрозил нанесением ударов по Белоруссии в случае, если Минск не выведет российское оборудование, используемые для корректировки ударов по Украине. 18 июня белорусский лидер сказал, что необходимо дальнейшее усиление мер безопасности на южном направлении Белоруссии, потому что ситуация на границе с Украиной остается крайне напряженной. По словам Лукашенко, обстановка на белорусско-украинской границе требует повышенного внимания со стороны силовых структур.