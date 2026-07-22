В Великобритании задержали подозреваемого в убийстве экс-депутата Уиддикомб
В Великобритании задержан 28-летний Джошуа Керри, которого следствие считает причастным к убийству бывшего депутата палаты общин Энн Уиддикомб. Ему предъявлены обвинения по подозрению в убийстве и совершении террористических действий, передает The Guardian.
21 июля он предстал перед судом в Лондоне. По данным прокуратуры, нападение произошло две недели назад в доме политика в деревне Хейтор на юго-западе Англии. Следствие утверждает, что подозреваемый вошел в здание через входную дверь, когда Уиддикомб обедала, после чего нанес ей 21 удар молотком по голове, похитил кошелек и столкнул женщину со стула. По информации СМИ, нападение продолжалось около двух минут.
Как пишет издание, тело бывшего парламентария на следующий день обнаружил садовник. На предполагаемого преступника правоохранители вышли благодаря записям камер видеонаблюдения, которые зафиксировали его приезд к дому Уиддикомб на автомобиле. Позднее подозреваемого задержали в Южном Йоркшире, более чем в 400 км от места преступления.
В день гибели Уиддикомб должна была принять участие в телевизионном интервью, однако на съемку не приехала. Ее смерть вызвала широкий общественный резонанс. Политик Найджел Фарадж заявил: «Она была политическим колоссом с редкой честностью».
11 июля The Guardian со ссылкой на полицию графства Девон и Корнуолл писал, что мужчину, арестованного по подозрению в убийстве Уиддикомб, освободили из-под стражи. 26-летний мужчина больше не является фигурантом дела. 10 июля полиция арестовала белого мужчину британского происхождения в Ньютоне-Эбботе. До этого новые задержания по делу об убийстве Уиддикомб не производились. В полиции заявили, что «приоритетом остается установление всех причастных к преступлению» , а расследование, которое ведет отдел по особо тяжким преступлениям, находится «на ранней стадии, но продвигается быстрыми темпами».