В Великобритании задержали подозреваемого в убийстве экс-депутата Уиддикомб

21 июля он предстал перед судом в Лондоне. По данным прокуратуры, нападение произошло две недели назад в доме политика в деревне Хейтор на юго-западе Англии. Следствие утверждает, что подозреваемый вошел в здание через входную дверь, когда Уиддикомб обедала, после чего нанес ей 21 удар молотком по голове, похитил кошелек и столкнул женщину со стула. По информации СМИ, нападение продолжалось около двух минут.