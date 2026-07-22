Захарова намекнула Каллас на возможность лечения русофобии

Тогда агентство Reuters привело слова президента Литвы Гитанаса Науседы. Он говорил, что охрана энергетических и транспортных объектов будет усилена, так как, по данным разведки Литвы, Россия якобы планирует атаки на инфраструктуру. В интервью BNS литовский лидер заявлял, что у него нет сведений о месте и времени планируемых атак.