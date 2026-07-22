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Захарова намекнула Каллас на возможность лечения русофобии

Ведомости

Фобии лечатся и это хорошая новость, заявила «РИА Новости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Россия представляет для стран Европы экзистенциальную угрозу.

15 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что сообщения литовской разведки о якобы планах России напасть на инфраструктуру Прибалтики и Европы – свежая порция страшилок, чтобы продолжить промывание мозгов и готовить население к дальнейшей милитаризации.

Тогда агентство Reuters привело слова президента Литвы Гитанаса Науседы. Он говорил, что охрана энергетических и транспортных объектов будет усилена, так как, по данным разведки Литвы, Россия якобы планирует атаки на инфраструктуру. В интервью BNS литовский лидер заявлял, что у него нет сведений о месте и времени планируемых атак.

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