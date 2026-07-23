Песков не стал комментировать подозрения американской разведки
Подозрения разведки США в публикации Reuters не являются поводом для комментариев, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Я не думаю, что сообщение о неких подозрениях является поводом для комментариев», – заявил он.
В США подозревают Россию в якобы причастности к ударам Ирана по объектам ЦРУ. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на четыре источника в американской разведке.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 23 июля, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке набирает обороты. Стороны конфликта продолжают взаимные удары, в результате которых наносится ущерб гражданской инфраструктуре Ирана и арабских государств. Она заявила, что Россия выступает за политико-дипломатическое решение конфликта и готова оказать в этом содействие.