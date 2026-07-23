Песков не стал комментировать подозрения американской разведки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 23 июля, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке набирает обороты. Стороны конфликта продолжают взаимные удары, в результате которых наносится ущерб гражданской инфраструктуре Ирана и арабских государств. Она заявила, что Россия выступает за политико-дипломатическое решение конфликта и готова оказать в этом содействие.