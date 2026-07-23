«Известия» сообщили о возможном крушении военного самолета в Подмосковье

24 июня при проведении сельскохозяйственных работ в Краснодарском крае упал вертолет Ми-2. Пилот погиб, сообщили в краевом оперштабе. Инцидент случился на хуторе Прикубанский Славянского района. 18 июля на Кубани также рухнул сельскохозяйственный вертолет Ми‑2. При обработке полей машина упала, пилот погиб, сообщало регуправление МЧС в Max‑канале.