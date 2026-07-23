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«Известия» сообщили о возможном крушении военного самолета в Подмосковье

Ведомости

Военный самолет мог рухнуть в районе села Луцино Одинцовского округа в Подмосковье. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Летчик, по данным издания, катапультировался. Источник описал воздушное судно как истребитель, его принадлежность не уточняется.

Собеседник «Известий» добавил, что оперативные службы выехали на место происшествия.

24 июня при проведении сельскохозяйственных работ в Краснодарском крае упал вертолет Ми-2. Пилот погиб, сообщили в краевом оперштабе. Инцидент случился на хуторе Прикубанский Славянского района. 18 июля на Кубани также рухнул сельскохозяйственный вертолет Ми‑2. При обработке полей машина упала, пилот погиб, сообщало регуправление МЧС в Max‑канале.

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