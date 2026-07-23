ЦИК раскрыл доходы лидеров федеральных списков на выборах в Госдуму

Наибольший доход среди них задекларировал лидер «Новых людей» Алексей Нечаев – 1,4 млрд руб. Основную часть средств он получил от ООО «Микрофинансовая компания "Международный центр кредитования"», а также в виде процентов по вкладам в ВТБ и Сбербанке и зарплаты в аппарате Госдумы. На 16 банковских счетах Нечаева находилось около 1,4 млрд руб. Недвижимость и транспорт в декларации отсутствуют. При этом он владеет 35,5 млн акций АО «Фаберлик», 9999 акциями АО «Альтаир медиа» номиналом 100 руб. и долей 90% в ООО «Медок».