ЦИК раскрыл доходы лидеров федеральных списков на выборах в Госдуму
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала сведения о доходах кандидатов на выборах в Госдуму от всех парламентских партий. «Ведомости» ознакомились с декларациями лидеров федеральных списков этих политических сил.
Наибольший доход среди них задекларировал лидер «Новых людей» Алексей Нечаев – 1,4 млрд руб. Основную часть средств он получил от ООО «Микрофинансовая компания "Международный центр кредитования"», а также в виде процентов по вкладам в ВТБ и Сбербанке и зарплаты в аппарате Госдумы. На 16 банковских счетах Нечаева находилось около 1,4 млрд руб. Недвижимость и транспорт в декларации отсутствуют. При этом он владеет 35,5 млн акций АО «Фаберлик», 9999 акциями АО «Альтаир медиа» номиналом 100 руб. и долей 90% в ООО «Медок».
Доход главы федерального списка «Единой России», министра иностранных дел Сергея Лаврова составил 32,5 млн руб. В декларации указано, что он получал зарплату в МИД России, пенсию и выплаты Социального фонда, а также доходы от процентов по банковским вкладам. На его шести банковских счетах находилось 60,4 млн руб. Лаврову принадлежат земельные участки в Московской области общей площадью 3344 кв. м, жилой дом площадью 499 кв. м, квартира в Москве площадью 247,3 кв. м, а также гараж и хозяйственное строение.
Лидер федерального списка КПРФ Геннадий Зюганов задекларировал доход в размере 32,48 млн руб. Он получал зарплату в аппарате Госдумы, проценты по вкладам, пенсию и социальные выплаты. Остаток средств на семи банковских счетах составил 133 млн руб. Зюганову принадлежат земельный участок в Московской области площадью 113,9 кв. м, три квартиры в Москве и Орловской области, а также нежилое помещение в столице.
Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов задекларировал 15,2 млн руб. Доход сложился из зарплаты в аппарате Госдумы, пенсии и процентов по банковским вкладам. На четырех счетах у него находилось 142 871 руб. В собственности Миронова указана квартира в Санкт-Петербурге площадью 38,1 кв. м и прицеп МЗСА 2004 г.
Доход лидера ЛДПР Леонида Слуцкого составил 14,8 млн руб. Согласно декларации, он получал зарплату в аппарате Госдумы и МГУ им. М. В. Ломоносова. На двух банковских счетах Слуцкого находилось 651 172 руб. Ему принадлежат два земельных участка и жилой дом в Московской области, три квартиры в Москве и Ростовской области, а также гараж в Москве.