Бастрыкин раскрыл число погибших от атак ВСУ жителей Донбасса
Более 8300 мирных жителей Донбасса погибли с 2014 г. в результате украинских атак, еще свыше 24 000 человек получили ранения. Об этом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил в интервью ТАСС.
«По данным следствия, в результате агрессии Украины за эти годы погибли 8389 мирных жителей, в том числе 243 несовершеннолетних. Получили ранения различной степени тяжести 24 434 человека, в том числе 1313 детей», – сказал он.
17 июня Международный общественный трибунал по преступлениям вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал доклад о военных преступлениях в городе Димитрове и Покровском районе Донецкой народной республики (ДНР). Свидетельские показание подтвердили факты убийств мирных жителей.
В основе документа – свидетельские показания местных жителей, переживших обстрелы и атаки дронов в 2024–2025 г. Согласно собранным данным, украинские военные наносили удары по скоплениям мирных граждан, в том числе у церквей, рынков и колодцев, а также целенаправленно атаковали жилые дома. В показаниях очевидцев говорится об убийствах, расстрелах, избиениях и мародерстве. По словам пострадавших, действия украинских военных сопровождались угрозами и высказываниями на почве этнической ненависти.
15 июля глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что два человека погибли, еще девять получили ранения в результате ударов ВСУ.