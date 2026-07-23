В основе документа – свидетельские показания местных жителей, переживших обстрелы и атаки дронов в 2024–2025 г. Согласно собранным данным, украинские военные наносили удары по скоплениям мирных граждан, в том числе у церквей, рынков и колодцев, а также целенаправленно атаковали жилые дома. В показаниях очевидцев говорится об убийствах, расстрелах, избиениях и мародерстве. По словам пострадавших, действия украинских военных сопровождались угрозами и высказываниями на почве этнической ненависти.