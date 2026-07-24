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В Грузии и Абхазии произошло массовое отключение электроэнергии

Ведомости

Массовое отключение электроэнергии произошло в Грузии. Свет пропал в Тбилиси, Батуми и других городах, передает «Sputnik Ближнее зарубежье».

По данным ТАСС, во многих районах Тбилиси пользователи сообщают об отключении электричества, также возникли проблемы с мобильной связью у некоторых операторов.

В Абхазии также зафиксировали массовое отключение света. Как сообщили в минэнерго региона, причиной стала системная авария на Ингурской ГЭС. В ведомстве уточнили, что уже идет процесс восстановления подачи электроэнергии.

Ингурская ГЭС имеет особое значение для энергетической системы двух государств. Плотина станции расположена на территории Грузии, а пункт управления находится в Абхазии. Вырабатываемая электроэнергия распределяется между сторонами следующим образом: 60% получает грузинская сторона, 40% – абхазская.

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