В Грузии и Абхазии произошло массовое отключение электроэнергии
Массовое отключение электроэнергии произошло в Грузии. Свет пропал в Тбилиси, Батуми и других городах, передает «Sputnik Ближнее зарубежье».
По данным ТАСС, во многих районах Тбилиси пользователи сообщают об отключении электричества, также возникли проблемы с мобильной связью у некоторых операторов.
В Абхазии также зафиксировали массовое отключение света. Как сообщили в минэнерго региона, причиной стала системная авария на Ингурской ГЭС. В ведомстве уточнили, что уже идет процесс восстановления подачи электроэнергии.
Ингурская ГЭС имеет особое значение для энергетической системы двух государств. Плотина станции расположена на территории Грузии, а пункт управления находится в Абхазии. Вырабатываемая электроэнергия распределяется между сторонами следующим образом: 60% получает грузинская сторона, 40% – абхазская.