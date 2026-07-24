Telegraph: саудовского принца нашли мертвым в отеле Лондона
Саудовский принц Абдулла бин Фахад бин Абдулла бин Абдулазиз бин Джалави аль Сауд был найден мертвым в одном из лондонских отелей Marriott в ноябре 2025 г. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на материалы расследования Коронерского суда Лондона.
По данным издания, тело принца обнаружил сотрудник гостиницы во время уборки номера. Медики прибыли на место, однако попытки реанимации не дали результата, после чего мужчина был объявлен умершим. В ходе судебного разбирательства было установлено, что у него были выявлены проблемы с зависимостью от алкоголя и наркотических веществ.
The Telegraph сообщает, что анализы показали наличие в крови принца алкоголя в концентрации, примерно в три раза превышающей допустимый уровень для водителей, а также следы наркотических веществ. Коронерский суд пришел к выводу, что причиной, связанной с состоянием здоровья погибшего, стали длительное злоупотребление алкоголем и наркотиками.
Абдулла бин Фахад бин Абдулла бин Абдулазиз бин Джалави аль Сауд являлся представителем саудовской королевской семьи. По информации The Telegraph, он происходил из ветви династии Аль Сауд и был потомком прапрадеда нынешнего короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда.
За несколько месяцев до смерти принц проходил лечение в клинике Priory на юго-западе Лондона, специализирующейся на работе с зависимостями. По данным газеты, за три месяца до обнаружения тела он находился в стационаре учреждения, где прошел курс детоксикации. Стоимость пребывания в клинике может достигать £35 000 в неделю (около $46,800).