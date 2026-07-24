Telegraph: саудовского принца нашли мертвым в отеле Лондона

По данным издания, тело принца обнаружил сотрудник гостиницы во время уборки номера. Медики прибыли на место, однако попытки реанимации не дали результата, после чего мужчина был объявлен умершим. В ходе судебного разбирательства было установлено, что у него были выявлены проблемы с зависимостью от алкоголя и наркотических веществ.