СМИ: проезд по Московскому шоссе в Петербурге перекрыли после удара БПЛА

Мера принята после атаки БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры. Временный объезд организован по Дунайскому проспекту и Софийской улице для пяти автобусных маршрутов. Жителям Славянки рекомендуют пользоваться электричками с интервалом 10 минут. В комитете по транспорту просят заранее планировать маршрут.‍