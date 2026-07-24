СМИ: проезд по Московскому шоссе в Петербурге перекрыли после удара БПЛА
В Петербурге перекрыли движение по Московскому шоссе, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на городской комитет по транспорту.
Мера принята после атаки БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры. Временный объезд организован по Дунайскому проспекту и Софийской улице для пяти автобусных маршрутов. Жителям Славянки рекомендуют пользоваться электричками с интервалом 10 минут. В комитете по транспорту просят заранее планировать маршрут.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утром сообщил, что украинские беспилотники атаковали объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Идут работы над устранением последствий. Беглов лично возглавил оперштаб, который координирует работу городских служб и межведомственное взаимодействие.