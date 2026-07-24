При ракетной атаке на предприятие в Кирове пострадали люди

Соколов также напомнил о запрете публиковать в соцсетях, СМИ и на других информационных ресурсах фото, видео и любую информацию об атаках и их последствиях, если они позволяют идентифицировать место происшествия, объект или характер повреждений. Губернатор призвал жителей соблюдать эти требования.