При ракетной атаке на предприятие в Кирове пострадали люди
Предприятие в Кирове утром 24 июля подверглось ракетной атаке. При этом пострадали люди. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канала.
«К сожалению, есть пострадавшие. Всем оказывается помощь», – написал глава региона.
По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под контролем.
Соколов также напомнил о запрете публиковать в соцсетях, СМИ и на других информационных ресурсах фото, видео и любую информацию об атаках и их последствиях, если они позволяют идентифицировать место происшествия, объект или характер повреждений. Губернатор призвал жителей соблюдать эти требования.
До этого в Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 24 июля средства ПВО уничтожили 571 украинский беспилотник над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей.
Массированной атаке также подверглись Санкт-Петербург и Ленинградская область. По данным властей, над регионом уничтожили 59 беспилотников. После попадания дрона произошел пожар на складе Wildberries в деревне Новосаратовка. Также в Санкт-Петербурге временно приостановили работу двух логистических комплексов Wildberries – в Шушарах и Уткиной Заводи.