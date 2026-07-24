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Собянин сообщил о пяти сбитых на подлете к Москве беспилотниках

Ведомости

Российская система ПВО уничтожила пять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

Всего за 24 июля, согласно сообщениям Собянина, над Московским регионом уничтожили 16 украинских дронов.

В ночь на 24 июля силы ПВО сбили 571 беспилотник над российскими регионами. Минобороны РФ сообщало, что дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Крыма. Атаки также отразили над акваториями Азовского и Черного морей.

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