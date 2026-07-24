Силы ПВО уничтожили 571 украинский беспилотник за ночь

В ночь на 24 июля массированной атаке ВСУ подверглись Санкт-Петербург и Ленинградская область. Над регионом сбили 59 беспилотников, на складах Wildberries в деревне Новосаратовка после попадания дрона начался пожар. В результате удара пострадали три человека. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. В Санкт-Петербурге временно приостановлена работа двух логистических комплексов Wildberries в Шушарах и Уткиной заводи.