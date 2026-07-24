Силы ПВО уничтожили 571 украинский беспилотник за ночь
Силы ПВО сбили 571 дрон вооруженных сил Украины над российскими регионами за ночь, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, атаки отразили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Крыма.
Кроме того, беспилотники ликвидированы над акваториями Азовского и Черного морей.
В ночь на 24 июля массированной атаке ВСУ подверглись Санкт-Петербург и Ленинградская область. Над регионом сбили 59 беспилотников, на складах Wildberries в деревне Новосаратовка после попадания дрона начался пожар. В результате удара пострадали три человека. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. В Санкт-Петербурге временно приостановлена работа двух логистических комплексов Wildberries в Шушарах и Уткиной заводи.
В период с 08:00 до 20:00 мск 23 июля системы ПВО перехватили и уничтожили 172 украинских беспилотника над регионами России.