Армия России за сутки нанесла удары по цехам производства и местам хранения БПЛА большой дальности, а также по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. Были также поражены пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 146 районах. За сутки российские средства ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов HIMARS и 480 украинских дронов самолетного типа. Кроме того, в акватории Черного моря был уничтожен безэкипажный катер ВСУ.