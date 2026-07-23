Силы ПВО сбили 172 украинских дрона за день
Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 172 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Атаки ВСУ были отражены с 08.00 мск до 20.00 мск над Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областями и Московским регионом. БПЛА были также ликвидированы над республиками Крым и Башкортостан, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
23 июля российские военные ударили по портовой инфраструктуре в порту Южный, используемой для обеспечения ВСУ. Пораженные ВС РФ объекты были связанны с приемкой, разгрузкой и хранением горюче-смазочных материалов. Подразделения группировки «Центр» установили контроль в городе Белицкое в Донецкой народной республике (ДНР).
Армия России за сутки нанесла удары по цехам производства и местам хранения БПЛА большой дальности, а также по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. Были также поражены пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 146 районах. За сутки российские средства ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов HIMARS и 480 украинских дронов самолетного типа. Кроме того, в акватории Черного моря был уничтожен безэкипажный катер ВСУ.
В ночь на 23 июля ВС России нанесли групповой удар по объектам инфраструктуры, используемым в интересах украинской армии. Были поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов. Кроме того, ударными БПЛА в Одессе были поражены цех по производству комплектующих для беспилотников и склад с дронами, предназначенными для поставок ВСУ.