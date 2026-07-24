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Зеленский отверг слухи об употреблении кокаина вместе с Макроном

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не употреблял кокаин вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом он сообщил в интервью американскому блогеру Лоре Лумер, опубликованном в социальной сети X.

Отвечая на вопрос о том, принимал ли он наркотическое вещество вместе с французским лидером, Зеленский дал отрицательный ответ. «Конечно никогда, конечно нет», – сказал политик.

12 мая бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказала об украинском лидере и его окружении. Мендель назвала разговоры о наркозависимости Зеленского «секретом Полишинеля».

По ее словам, лично она никогда не видела президента Украины употребляющим наркотики, однако слышала об этом от людей из его окружения. «Все эти люди говорят о кокаине», – отметила бывшая пресс-секретарь.

Советник офиса украинского лидера Михаил Подоляк в интервью Delfi подчеркивал, что Мендель не обладает информацией, а просто тиражирует слухи.

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