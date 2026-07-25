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Путин и Токаев встретятся на форуме межрегионального сотрудничества в Омске

Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 июля примут участие в пленарном заседании XXII Форума межрегионального сотрудничества двух стран в Омске. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе отдельной встречи обсудят актуальные темы взаимодействия России и Казахстана», – говорится в сообщении Кремля (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что глава государства отправится в Омск после рабочей поездки в Иркутск, которая состоялась 24 июля.

Форум проходит в Омске 24–25 июля, его тема – «Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества». В рамках мероприятия запланированы панельные сессии по развитию транспортных коридоров и промышленной кооперации, а также заседание Российско-Казахстанского делового совета.

Межрегиональные форумы двух стран проводятся с 2003 г. Омск принимает мероприятие в третий раз – ранее форум проходил здесь в 2003 и 2019 гг. В мае губернатор Омской области Виталий Хоценко пригласил Путина посетить форум вместе с Токаевым, и президент России пообещал обсудить это с казахстанским коллегой.

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