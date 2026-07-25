Путин и Токаев встретятся на форуме межрегионального сотрудничества в Омске

Межрегиональные форумы двух стран проводятся с 2003 г. Омск принимает мероприятие в третий раз – ранее форум проходил здесь в 2003 и 2019 гг. В мае губернатор Омской области Виталий Хоценко пригласил Путина посетить форум вместе с Токаевым, и президент России пообещал обсудить это с казахстанским коллегой.