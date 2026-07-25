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Причиной масштабного блэкаута в Грузии стало отключение на ЛЭП «Имерети»

Ведомости

Причиной масштабного отключения электроэнергии в Грузии стала авария на ЛЭП «Имерети». Об этом сообщил директор Ингурской ГЭС Леван Мебония, передает «Sputnik Грузия».

Он объяснил, что отключилась 500-киловольтная линия «Имерети», через которую проходит основная нагрузка энергосистемы страны. Мебония заявил, что основная нагрузка Ингурской ГЭС связана с энергосистемой до Зестафони. Из-за этого нарушился режим работы и энергосистема полностью рухнула.

Мебония отметил, что не может назвать причину, по которой произошла авария на ЛЭП.

Госэлектросистема сообщала, что аварийное отключение в Грузии произошло около 8:00 по местному времени (7:00 мск). Через пять минут подача электроэнергии уже налача восстанавливаться. Однако из-за перерыва в подаче электричества по всей стране остановлены поезда, в столице не работает метро.

Это уже второе крупное отключение за двое суток. В ночь на 24 июля без света осталась практически вся страна – Тбилиси, Батуми и Кутаиси. В Государственной электросистеме Грузии сообщили об аварийном сбое в подаче энергии. Блэкаут также затронул Абхазию – там причиной назвали системную аварию на Ингурской ГЭС.

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