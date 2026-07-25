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В Грузии из-за второго за два дня блэкаута остановились поезда и метро

Ведомости

В Грузии второй день подряд фиксируют масштабное отключение электроэнергии. По всей стране остановлены поезда, в столице не работает метро, пишет Sputnik Грузия. Причины аварии пока не называются.

Из-за остановки насосных станций в столице возникли перебои с водоснабжением. Частично электричество вернулось в районы Тбилиси Сабуртало, Вера и Ваке, а также в Батуми, Чакви, Кобулети и Гонио.

Это уже второе крупное отключение за двое суток. В ночь на 24 июля без света осталась практически вся страна – Тбилиси, Батуми и Кутаиси. В Государственной электросистеме Грузии сообщили об аварийном сбое в подаче энергии. Блэкаут также затронул Абхазию – там причиной назвали системную аварию на Ингурской ГЭС.

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