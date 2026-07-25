В Грузии из-за второго за два дня блэкаута остановились поезда и метро

Это уже второе крупное отключение за двое суток. В ночь на 24 июля без света осталась практически вся страна – Тбилиси, Батуми и Кутаиси. В Государственной электросистеме Грузии сообщили об аварийном сбое в подаче энергии. Блэкаут также затронул Абхазию – там причиной назвали системную аварию на Ингурской ГЭС.