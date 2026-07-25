На Украине задержал организатор попавшей под ракетный удар военной выставки
В Киеве задержали организатора военной выставки, которая попала под российский ракетный удар. Об этом сообщили в генпрокуроратуре Украины.
Имя задержанного не раскрывается. На опубликованных фотографиях мужчина лежит на койке в изоляторе. На ноге у него надет ортез. Предположительно, он пострадал при ракетном ударе.
Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по выставке беспилотников под Киевом 24 июля. В оборонном ведомстве заявили, что аппараты использовали для ударов по гражданским объектам на территории России.
В момент удара на выставке находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем вооруженных сил Украины и украинских спецслужб. Минобороны подчеркнуло, что они непосредственно планировали и осуществляли удары по российской территории.
Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что военная выставка проходила на территории частного спорткомплекса. Украинская прокуратура сообщила о 10 погибших и 100 раненых. По данным украинских СМИ, афиша выставки была размещена в открытом доступе, участники мероприятия проходили онлайн-регистрацию.